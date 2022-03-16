"Этому нас научили в НАТО". Как воюет украинская армия

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Россия, ДНР и ЛНР продолжают наступление в Донбассе — на южном фронте полностью освободили Волноваху и взяли под контроль стратегически важную трассу Донецк — Мариуполь. На севере продолжаются бои под Киевом и Харьковом, оборону противника взламывают медленно, но верно. Крымская группировка закрепляется у трассы Кривой Рог — Никополь и готовится занять Николаев. Управление украинскими войсками парализовано, однако отдельные подразделения ВСУ и нацбатов упорно сопротивляются. О том, как они действуют, — в материале РИА Новости.

Удар по своим

Под Мариуполем ВСУ неоднократно пользовались одним тактическим приемом: покидая населенный пункт, укреплялись неподалеку и наносили по нему жестокие удары артиллерией. По мирным домам, где они совсем недавно квартировали и которые, согласно присяге, обязаны защищать. Похоже, ВСУ хотят оставить после себя выжженную землю и уничтожить в Донбассе как можно больше инфраструктуры, чтобы она не досталась ДНР.

Николаевку — это чуть южнее Докучаевска — контролировали ВСУ. За восемь лет ни один снаряд армии ДНР там не упал. Украинские военные, покинув поселок в первые дни российской спецоперации, развернули минометы в нескольких километрах от окраины и прямыми попаданиями сожгли два частных дома.

Так ВСУ и националисты действуют и на других направлениях. В конце прошлой недели они оставили Бородянку — небольшой городок в 30 километрах к северо-западу от Киева. А когда туда зашли российские колонны, ударили из реактивных систем залпового огня "Смерч". Хотели накрыть наступающую группировку, но ошиблись в расчетах и попали осколочно-фугасными по жилым районам — высоткам и частному сектору.

Фрагмент украинской ракеты «Точка-У» возле Дома правительства в Донецке. Источник: Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Российские танки уже стоят под Киевом, однако украинские подразделения, базирующиеся в Авдеевке и Песках, продолжают ожесточенно обстреливать Донецк. Канонада на окраинах не замолкает ни на час. Особенно сильно достается Киевскому и Петровскому районам. В понедельник ВСУ впервые с 2015-го обстреляли центр столицы республики. Оперативно-тактическая ракета "Точка-У" с кассетной боевой частью разорвалась над Университетской улицей неподалеку от здания областного правительства. Погибли не менее 20 человек, в том числе дети.

Выбить противника из той же Авдеевки пока проблематично. ВСУ расставили пушки и минометы на территории местного коксохимического завода. Неудачное попадание — и всю область может накрыть облаком ядовитой отравы.

"Я вам больше скажу — украинцы стреляют в спину и друг другу, — сообщил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. — В ходе наступления на Мариуполь и допросов пленных выяснилось, что националистические формирования выставляют в тылу ВСУ заградотряды. Они открывают огонь на поражение по соотечественникам, которые пытаются покинуть позиции. Это сильно осложняет наши операции на юге ДНР. Людей с другой стороны, которые и рады бы были сложить оружие, гонят в бой силой".

Прикрыться мирными

Пожалуй, самая напряженная обстановка — в Мариуполе. Ключевой портовый город на побережье Азовского моря полностью окружен. Там окопались остатки 36-й бригады морской пехоты и печально известный полк "Азов" Нацгвардии. Известно, что "защитники" не стесняясь прикрываются гражданскими, запрещают им выезжать по гуманитарным коридорам, оборудуют огневые точки в жилых домах, детсадах и школах. Около 400 тысяч мариупольцев — фактически заложники.

"Мы продвигаемся очень медленно, действуем в основном в пригородах, — рассказал официальный представитель армии ДНР Эдуард Басурин. — Противник всерьез настроился на уличные бои. Загоняют в высотку мирных, размещают их посредине, а сами занимают позиции на нижних этажах и крыше. И лупят по нашим из ПТУРов и гранатометов. Это нас сильно замедляет, приходится быть крайне осторожными".

На переговорах Москва и Киев согласовали гуманитарные коридоры из осажденных городов. Однако единичные мирные жители, выбравшиеся из Мариуполя, в один голос твердят: об эвакуации им ничего не сообщали. ВСУ и "Азов" по радио запрашивают у командования подкрепление, докладывают, что патронов и продовольствия хватит максимум на десять дней. Отступать им некуда, поэтому освобождение города — вопрос времени.

Точно так же с мирным населением обращаются националисты в Харькове и Киеве. Жителям запрещают уходить по гуманитарным коридорам под угрозой расстрела. В Сети уже немало роликов о том, как силовики открывают огонь по гражданским. Военную технику там тоже размещают в жилых районах, провоцируя россиян на "ответку" с сопутствующими разрушениями.

Террор в тылах

В Харьковской и Киевской областях действуют диверсанты и наемники, скрывающиеся в лесах вдоль дорог. В основном они совершают налеты на колонны снабжения.

По информации Минобороны России, "лесные братья" намеренно атакуют медицинские автомобили с красным крестом на бортах и обстреливают медиков, эвакуирующих раненых.

Российские войска возвращаются в пункты постоянной дислокации после учений. Источник: Стоп-кадр видео - РИА Новости

Одним словом, украинский генералитет нарушает все мыслимые и немыслимые правила ведения войны. А на допросах пленные военнослужащие ВСУ признаются: прятать боевую технику в жилых районах и прикрываться гражданскими их научили инструкторы НАТО. И это неудивительно — Североатлантический альянс привык воевать в далеких странах и не считаться с потерями среди мирного населения.

Однако эта вольница, очевидно, продлится недолго. Следом за армейскими частями ВС России идут подразделения Росгвардии. Их задача — обеспечение безопасности тылов. Бойцы, в числе которых немало выходцев из Чечни, имеют богатый опыт по борьбе с террористами в горно-лесистой местности Северного Кавказа. По всей видимости, эти навыки пригодятся и под Киевом.