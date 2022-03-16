Российские военные захватили иностранное оружие в Киевской области

Российские Воздушно-десантные войска (ВДВ) захватили в Киевской области большое число иностранного вооружения. Об этом сообщает Минобороны России во вторник, 15 марта.

Ведомство опубликовало видео, в котором показало оружие западного производства, захваченное российскими десантниками в бою с украинскими националистами. Среди захваченного иностранного оружия — противотанковые и переносимые зенитно-ракетные комплексы, а также ручные гранатометы.

Как отметили в Минобороны, российскими десантниками было изъято 10 противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin и ряд других образцов вооружения, поставленных западными странами на Украину.

Как рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, все захваченные Javelin и другое иностранное вооружение передаются подразделениям Народной милиции Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее в этот день Минобороны показало, как вертолеты Ка-52 ВКС России нанесли удары по позициям украинских военных. В результате были уничтожены военная техника, живая сила ВСУ и огневая позиция 122-миллиметровых самоходных артиллерийских установок Украины.

13 марта стало известно, что вооруженные силы России за время специальной операции по защите Донбасса уничтожили 100 самолетов ВСУ. Всего к тому времени были выведены из строя 3736 объектов военной инфраструктуры.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»