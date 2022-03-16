«Точка» невозврата: десятки гражданских погибли от украинской ракеты в ДНР

Как ответят российские военные на удар по Донецку, который в Минобороны РФ уже назвали военным преступлением

Подразделения Вооруженных сил России и народных республик Донбасса продолжают наступать по разным направлениям. Бойцы ЛНР ведут бои в городе Северодонецке. Войска ДНР разблокировали Мариуполь и приступили к эвакуации местных жителей. 14 марта украинские военные обстреляли центр Донецка из тактического ракетного комплекса «Точка-У». Погибло не менее 20 жителей города, десятки получили ранения. В ответ российские военные пообещали нанести удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса. Вторник 15 марта объявлен в ДНР днем траура.

Наступление продолжается

К 14 марта российские подразделения вышли на рубеж Водяное–Сладкое–Степное–Тарамчук–Славное. К исходу дня населенный пункт Степное перешел под российский контроль, сообщили в Минобороны РФ.

Группировка войск Луганской народной республики ведет бои в северо-восточных районах Северодонецка, рассказали в ведомстве. Ранее этот важный узел обороны ВСУ был блокирован с восточного и южного направлений.

— За ночь 14 марта авиацией и ПВО ВКС России были сбиты четыре украинских беспилотника, в том числе один «Байрактар ТБ-2», — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. — Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 187 объектов ВСУ, в том числе: два пункта управления, один зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», одна радиолокационная станция наведения и целеуказания, две реактивные установки залпового огня, две станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и ГСМ, 31 место скопления боевой техники.

Уничтоженный украинский танк Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

По данным военного ведомства России, в течение дня 14 марта средства ПВО ВКС сбили еще два БПЛА, один из которых — «Байрактар». Самолеты, вертолеты и беспилотники поразили 86 объектов ВСУ, в том числе четыре пункта управления и узла связи, три ЗРК, радиолокационную станцию, три склада боеприпасов и ГСМ, а также 68 мест скопления боевой техники.

Кроме того, Вооруженные силы России нанесли в понедельник удары высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры. В результате в населенных пунктах Федоровка, Винаровка и Антополь выведены из строя узлы связи, ретрансляции и коммутации, сообщили в Минобороны РФ. А на территории завода «Антонов» вблизи Киева уничтожен крупный склад боеприпасов РСЗО.

В российском Минобороны предупредили также, что по местам базирования иностранных наемников, прибывающих на Украину, будут наноситься удары высокоточным оружием. Все такие места российским военным известны.

14 марта замминистра обороны России Николай Панков вручил медали «За отвагу» 11 военнослужащим, получившим ранения. В Минобороны отметили, что медики принимают все необходимые меры для скорейшего выздоровления солдат и офицеров. В настоящее время выписано и отправлено на реабилитацию около 1,4 тыс. военнослужащих. Все они изъявили желание после полного выздоровления вернуться в свои подразделения.

Удар по людям

Утром 14 марта с подконтрольной ВСУ территории был нанесен ракетный удар по жилому кварталу в центре Донецка. По данным Минобороны РФ, в результате подрыва кассетной боевой части тактической ракеты «Точка-У» погибли 20 человек, пострадали более 30, в том числе дети.

Следственный комитет России привел данные о по меньшей мере 23 погибших в результате обстрела. В ведомстве возбудили уголовное дело по статье «Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации».

В Минобороны России уточнили, что обстрел города был произведен с северо-западного направления — из района города Красноармейск, где дислоцируются украинские формирования.

— Применение такого оружия по городу, где нет никаких огневых позиций вооруженных сил, то есть заведомо по мирному населению, является военным преступлением, — заявил Игорь Конашенков. — Снаряжение боевой части тактической ракеты «Точка-У» кассетным боеприпасом доказывает, что целью удара националистов по городу было убийство максимально большого количества мирных жителей.

Представитель Минобороны обратил внимание на то, что решение на применение такого типа ракетного вооружения принимает как минимум командование украинской группировкой войск — после утверждения руководством ВСУ в Киеве.

Директор фонда «Историческая память» Александр Дюков полагает, что решение о применении тактического ракетного комплекса могло быть принято и без согласования с командованием в Киеве — такие случаи уже были.

Фрагмент украинской ракеты «Точка-У» возле Дома правительства в Донецке Источник изображения: Фото: РИА Новости/Максим Блинов

— Это осознанная стратегия вооруженных сил Украины, которая реализуется уже долгое время, — рассказал он «Известиям». — Не уверен, что решение на применение такого вида оружия принималось в Киеве. Мы уже видели применение такого вооружения и в 2014, и в 2015 годах. Скорее всего, решения принимаются на уровне командования украинской операцией объединенных сил. Но от этого такие действия не перестают быть преступлениями, а киевский режим не перестает нести ответственность за действия ВСУ.

Военного смысла в подобных обстрелах нет, добавил эксперт: такие действия носят терроризирующий характер и направлены на запугивание местного населения.

— Вне всякого сомнения, военных целей тут нет и быть не может. Поэтому такие действия явно являются нарушением норм международного права, военными преступлениями, — отметил Александр Дюков. — Хочу обратить внимание, что согласно дополнительному протоколу к Женевским конвенциям 1949 года гражданское население считается защищаемыми категориями. А этот удар очевидно был направлен по гражданскому населению. В Женевских конвенциях отмечается, что удары неизбирательного характера недопустимы. Можно ли подобные действия украинской стороны считать чем-то новым? К сожалению, нет. Удары по гражданскому населению наносились и в ходе нынешнего обострения, и ранее, особенно активно в 2014–2015 годах.

Эксперт не исключил, что несмотря на то, что в Вооруженных силах России ракетные комплексы «Точка-У» уже много лет сняты с вооружения, украинские власти будут обвинять в обстреле российских военных.

— «Точка-У» — это не то оружие, которое можно извлечь из какого-нибудь схрона. Использовать его может только государство. И если используется «Точка-У», фактически тут стоит роспись: «Это сделали мы». Будут ли они публично отрицать свою причастность? Мы знаем, что украинская сторона перманентно отрицает очевидные вещи, особенно которые касаются совершаемых ими преступлений. Так что не могу исключить, что они будут отрицать даже такой очевидный случай, — заключил Александр Дюков.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что в ответ на использование наиболее разрушительных видов оружия против мирного населения и гражданской структуры Вооруженные силы России «примут оперативные меры по выводу из строя предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществляющих производство, ремонт и восстановление вооружений, которые националисты используют для совершения военных преступлений».

— Призываем граждан Украины, работающих на данных предприятиях, а также жителей близлежащих жилых домов покинуть потенциально опасные зоны, — подчеркнул Игорь Конашенков.

Не уйдут от наказания

В ДНР 15 марта объявили днем траура по погибшим при обстреле Донецка «Точкой-У».

— Сегодня (14 марта. — «Известия») украинские нацисты совершили чудовищный теракт в отношении мирных жителей Донбасса — применили ракетный комплекс «Точка-У» с зарядом кассетного типа по центру Донецка. И если бы ракету не удалось уничтожить в воздухе, жертв было бы несоизмеримо больше, — заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, удар специально был нанесен в дневное время, когда на улице много людей, активно движется транспорт, работают банки и магазины. Ракета несла кассетные боеприпасы, часть из них сработала, отметил глава ДНР.

По его словам, ДНР располагает информацией, позволяющей точно установить причастных к убийству мирных жителей: зафиксированы номера «Точки-У». Глава Народной республики пообещал, что виновные не уйдут от наказания. Чуть позже официальный представитель Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин заявил, что обстрел города произвели националисты 19-й ракетной бригады.

Сотрудники МЧС ДНР и горожане в центре Донецка Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

— Наступательная операция будет продолжена и в каких-то моментах ускорена. Наша обязанность — отогнать как можно дальше все системы залпового огня, артиллерию, чтобы они физически не смогли доставать до наших населенных пунктов, — подчеркнул Денис Пушилин.

Он напомнил, что силы ДНР уже сбили более 15 «Точек-У». В 2014–2015 годах ВСУ тоже использовали эти ракеты против народных республик, но не снаряжали их боеголовками кассетного типа, добавил Пушилин.

Гуманитарный коридор пробили с боем

В Мариуполе 14 марта подразделениями Народной милиции ДНР при поддержке Вооруженных сил РФ была проведена операция по разблокировке города, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев. В ходе нее были точечно уничтожены практически все огневые точки, оборудованные неонацистами в пригородных районах. В маневренных боях ликвидированы основные силы боевиков на позициях в жилых кварталах по периметру города.

— Успешная операция по разблокированию города позволила сегодня (14 марта. — «Известия») с 15 часов открыть гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей и приступить к массовой эвакуации населения, которое длительное время находилось в заложниках у неонацистов, — заявил Михаил Мизинцев.

По его словам, тут же были сформированы и отправлены в город автомобильные колонны с гуманитарным грузом. Первая из них доставила 450 тонн медикаментов, предметов первой необходимости и продуктов. Для мариупольцев сформированы четыре колонны из 200 автобусов.

— Все пострадавшие и изъявившие желание жители Мариуполя будут доставлены в пункты временного размещения, где для них созданы все условия для комфортного проживания, — рассказал Михаил Мизинцев.

Введенные «режимы тишины» со стороны Вооруженных сил России неукоснительно соблюдаются, отметил генерал. Ежедневно, уже 11-й день подряд, с 10 часов утра российской стороной открываются гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях. По ним предусмотрен выход жителей как в Россию, так и на подконтрольные Киеву территории, напомнил Михаил Мизинцев.

По словам генерала, из 10 маршрутов на 14 марта украинские власти согласовали только три. При этом они не одобрили даже одного коридора в сторону России, отметил он.

В свою очередь, российская сторона, отметил генерал, согласилась на предложенные Киевом 11 дополнительных гуманитарных коридоров на киевском, запорожском, мариупольском, луганском и донецком направлениях.

Гуманитарная колонна Красного Креста Источник изображения: Фото: РИА Новости

По словам генерала, в Запорожье боевики, захватив финансовые учреждения, проводят проверки банковских счетов вкладчиков. Граждан, имеющих значительные накопления, похищают и отнимают деньги. На блокпостах радикалы задерживают и избивают людей, вымогают последние ценности за выход из города. В Харькове, Одессе и Николаеве члены националистических формирований под угрозой расправы принуждают мужчин от 18 до 60 лет записываться в батальоны теробороны.

По словам Михаила Мизинцева, украинские подразделения неонацистов продолжают использовать «режим тишины» для перегруппировки, восстановления боеспособности, прикрываясь при этом живым щитом из мирных жителей.

Михаил Мизинцев заявил, что в обстановке гуманитарного кризиса большая часть жителей, используемых в качестве живого щита, ищет защиту именно в России, а не на Западе — это подтверждается обращениями граждан за помощью к российской стороне.

По данным на 14 марта, более 2 млн. 665 тыс. 822 украинцев из практически 2 тыс. городов и сел изъявили желание эвакуироваться в Россию и Белоруссию, сообщил он.

С начала специальной военной операции без участия официального Киева из опасных районов Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик в Россию было эвакуированы 248 тыс. 993 человека, из них 54 тыс. 481 ребенок.

— В заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны продолжают оставаться 6 972 гражданина из 22 иностранных государств, а также экипажи более 50 иностранных судов, заблокированных в морских портах Украины, — напомнил он.

Поток беженцев на западной границе Украины продолжает расти. Люди под давлением киевской власти вынуждены уходить в Польшу, Венгрию, Словакию и Румынию, отметил генерал.

— В пробках на десятки километров скопились тысячи автомобилей, на пеших переходах — столпотворение и давка, — сообщил Михаил Мизинцев. — Некоторые украинцы стоят в очереди по двое–трое суток, при этом на пунктах пропуска не оборудованы места отдыха, не организовано питание и медицинское обслуживание.

В то же время, отметил Михаил Мизинцев, в населенные пункты Киевской, Сумской, Черниговской, Запорожской, Харьковской, Херсонской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик российской стороной уже доставлено 2 165 тонн гуманитарного груза.

Роман Крецул, Богдан Степовой