Японские военные и морские пехотинцы США провели учения возле горы Фудзи - СМИ

Гонконг. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Морские силы самообороны Японии и Корпус морской пехоты США во вторник приняли участие в учениях на японской территории возле горы Фудзи, сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

400 служащих Амфибийной бригады быстрого реагирования Японии - элитной части Морских сил Самообороны - и 600 американских морских пехотинцев, базировавшихся на острове Окинава, в рамках совместных учений тренировали навыки высадки и ведения боевых действий в соответствии со сценарием, по которому они защищают отдаленный японский остров от вражеского нападения.

В маневрах были задействованы конвертопланы V-22, бронированные десантные машины-амфибии и такая артиллерия как 155-мм гаубицы M777.

Эти маневры стали частью трехнедельных учений Японии и США, направленных на улучшение взаимодействия между военными двух стран.

SCMP напоминает, что Япония создала Амфибийную бригаду быстрого реагирования в 2018 году для усиления своей обороны в Восточно-Китайском море, где Япония и КНР ведут спор вокруг контролируемых Токио островов Сэнкаку (китайское название - Дяоюйдао).

Издание также указывает, что премьер Японии Фумио Кисида неоднократно обещал усилить оборонный потенциал страны. Токио закупал американские истребители и системы противоракетной обороны, усиливал взаимодействие с Вашингтоном. Также Япония расширила масштабы учений не только с США, но и с Австралией, Индией, Францией, Британией и ФРГ, которых, как и Японию, беспокоит рост влияния Китая в регионе.