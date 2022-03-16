Рогозин заявил, что России долго придется жить в условиях санкций

Генеральный директор Роскосмоса отметил, что "надо проводить политику полной экономической, политической и технологической независимости, чем госкорпорация и займется"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин убежден, что РФ долго придется жить в условиях санкций, поэтому ей нужно стремиться к полной независимости от импорта.

"Не надо никаких иллюзий строить. Мы долго будем жить в этих условиях. Нам надо проводить политику полной экономической, политической и технологической независимости, чем Роскосмос и займется", - заявил Рогозин в интервью телеканалу "Россия-1".

24 февраля президент США Джо Байден заявил, что санкции США и их союзников из-за ситуации на Украине ударят по высокотехнологичному сектору РФ, а также по ее космической программе. По его словам, США перекроют более половины импорта высоких технологий в Россию, что нанесет вред в том числе космической программе России.

ЕС ввел санкции против ракетно-космического центра "Прогресс". Позже Европейское космическое агентство (ЕКА) заявило, что считает маловероятным запуск российско-европейской миссии по исследованию Марса "ЭкзоМарс" (ExoMars) из-за антироссийских санкций, введенных в связи с ситуацией на Украине. Также в ЕКА сообщили, что изучают возможность использования европейских ракет для вывода на орбиту спутников, запуск которых планировалось осуществить на российских ракетах "Союз". Германская сторона отключила свой телескоп на космической обсерватории "Спектр-РГ", которая является совместным с РФ проектом. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что российский сегмент МКС прекращает работу по совместным экспериментам с немецкими коллегами, он проведет их самостоятельно.