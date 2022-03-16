Дубров установил рекорд по длительности одного полета на МКС среди россиян

В 19:25:34 мск он превысил достижение Михаила Корниенко, который с марта 2015 года по март 2016 года совершил полет продолжительностью 340 суток 8 часов 42 минуты 54 секунды

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Российский космонавт Петр Дубров, который сейчас находится на борту Международной космической станции вместе с коллегой Антоном Шкаплеровым, установил рекорд среди россиян по времени нахождения на МКС в течение одного полета. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном во вторник.

"Космонавт Роскосмоса Петр Дубров установил рекорд по длительности одного полета в рамках программы МКС среди россиян", - говорится в сообщении.

Как уточнили в госкорпорации, в 19:25:34 мск Дубров превысил достижение Михаила Корниенко, который с марта 2015 года по март 2016 года совершил полет продолжительностью 340 суток 8 часов 42 минуты 54 секунды.

Посадка спускаемого аппарата корабля "Союз МС-19" со Шкаплеровым, Дубровым и американским астронавтом Марком Ванде Хаем на Землю запланирована на 30 марта. Дубров и Ванде Хай прилетели на МКС 9 апреля прошлого года на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким. На Землю на этом корабле осенью вернулись члены киноэкипажа - актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые прибыли на станцию на корабле "Союз МС-19" 5 октября с космонавтом Антоном Шкаплеровым.