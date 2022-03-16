На Украине вертолеты Ка-52 впервые были применены для уничтожения бронетехники

На территории Украины вертолеты Ка-52 впервые были применены по прямому назначению - для уничтожения бронетехники и наземных укрепленных пунктов. Как и ожидалось, результаты оказались на высоте.

Во вторник, 15 марта, Минобороны России опубликовало видео уничтожения военной техники и живой силы ВС Украины российскими вертолетами Ка-52М армейской авиации ВКС. На кадрах видно, что Ка-52 наносит удары из 30-мм авиационной пушки, уничтожая военный грузовик и 122-мм гаубицу "Акация".

"Также авиационным ударом была уничтожена огневая позиция 122-мм самоходных артиллерийских установок ВСУ", - сообщили в Минобороны России. Помимо этого, экипажи Ка-52, действуя парами, выполнили пуски ракет по наземным целям.

В руководстве армейской авиации долго не могли оценить Ка-52 по достоинству. И первоначально его планировали использовать как летающего наводчика Сил специальных операций. Он должен был определять вражеские цели, а потом наводить на них наземные силы и штурмовую авиацию. Как боевой вертолет, способный решать самостоятельные задачи, он почему-то не рассматривался.

Однако применение Ка-52 в Сирии показало, что это отличный боец. Детально оценив опыт боевого применения "Аллигатора", минобороны дало задание глубоко модернизировать машину именно с учетом опыта боев в Сирии. Промышленность задачу выполнила.

В боевых действиях в ходе выполнения специальной военной операции на Украине участвуют "Аллигаторы" последней модернизационной версии - Ка-52М. Это единственный в мире боевой армейский вертолет с соосной схемой несущих винтов. Такая схема позволяет реализовать уникальные маневренные характеристики, обеспечивая ряд преимуществ перед машинами классической схемы с несущим и компенсирующим хвостовым винтом. В частности, в полете "Аллигатор" может развернуться вокруг своей оси на 360 градусов, лететь боком и даже хвостом вперед.

У него лучшие в мире характеристики по вертикальной скороподъемности - более 20 метров в секунду. Кабина - бронированная. Ка-52 - единственный в мире вертолет, имеющий катапультные кресла. Экипаж: 2 человека - пилот и оператор вооружения, но управлять машиной могут оба.

Особенно впечатляет вооружение винтокрылой машины. Это скорострельная пушка 2А42 калибра 30 мм с общим запасом 470 выстрелов, расположенная по правому борту. Изначально пушка создавалась для боевой машины пехоты БМП-2, но прекрасно вписалась в конструкцию винтокрыла. Конструкторам удалось разместить ее основную часть точно по центру тяжести Ка-52М, что обеспечило максимальную устойчивость при стрельбе, так как пушка практически не подвержена вибрации.

С точностью пушечной стрельбы Ка-52М не может сравниться ни один отечественный, тем более зарубежный боевой вертолет. К примеру, при стрельбе на дальность в четыре километра снаряды летят без рассеивания ровной цепочкой и попадают в "десятку".

Что и было продемонстрировано на кадрах, представленных военным ведомством. Ка-52М поразил цели с такого расстояния, на котором он неуязвим для вражеских средств ПВО.

На внешней подвеске вертолет способен нести до 2000 кг боевой нагрузки. Это управляемые и неуправляемые ракеты, бомбы, а также контейнеры с пушечным вооружением.

В качестве противотанковых используются комплексы "Штурм-ВУ" с ракетой "Атака", наводящейся по лазерному лучу.

И - более мощный "Вихрь". Эта ракета имеет мощную тандемную кумулятивную боевую часть с бронепробиваемостью 900 мм. Ночью ракета наводится на дальности до 8 км, днем - до 10 км. Ракеты сверхзвуковые, что позволяет вести огонь сразу по нескольким наземным целям.

Впервые ракеты "Вихрь" в боевой обстановке были испытаны во время проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе. Пуск произвели с предшественника "Аллигатора" - вертолета Ка-50 "Черная акула". С дальности более двух километров управляемая ракета влетела в окно замаскированного пункта базирования боевиков.

Ка-52М оснащен системой прицеливания "Аргумент-2000" и управления оружием СУО-806Р. Телевизионная и тепловизионная камеры наблюдения, а также лазерный прицельный комплекс размещены в шариковом футляре под носом.

Сильнейшей стороной является наличие системы активной защиты вертолета от ракет с инфракрасными головками самонаведения L370 "Витебск".

"Аллигаторы" поступают в войска с 2011 года, выпускаются на авиапредприятии "Прогресс" в городе Арсеньев. В 2020 году минобороны объявило о намерении закупить более сотни Ка-52М.

Сергей Птичкин