Ракета американской Astra вывела на орбиту три исследовательских спутника

Вашингтон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Ракета-носитель Rocket 3.3 во вторник успешно вывела на орбиту три исследовательскими спутника, сообщила разработчик носителя компания Astra Space.

"Мы подтверждаем успешный вывод спутников", - говорится в сообщении.

Rocket 3.3 была запущена с тихоокеанского космического комплекса на острове Кадьяк на Аляске. Космические аппараты были выведены на орбиту высотой 525 км.

Свой первый успешный запуск компания совершила в ноябре прошлого года. Тогда ракета-носитель Rocket 3.2 стартовала на орбиту с экспериментальным аппаратом в интересах Космических сил США из Аляски.

До этого американский космический стартап Astra Space, начавший испытание своих легких носителей в 2018 году, не совершил ни одного полностью успешного запуска. Все они были либо неудачными, либо частично удачными.

В ходе предыдущего тестового пуска 10 февраля ракета не смогла вывести на орбиту спутники в интересах NASA из-за того, что вовремя не отделился обтекатель.

Носитель Rocket представляет собой двухступенчатую ракету с пятью двигателями. Он должен выводить на 500-километровую солнечно-синхронную орбиту до 150 кг полезной нагрузки. Длина ракеты составляет всего 11,6 метров и может транспортироваться в контейнере на любой стартовый комплекс.

По словам генерального директора Astra Space Криса Кемпа, высокая экономичность ракеты может позволить компании занять серьезные позиции на рынке космических запусков. По утверждению компании, ее ракета будет самым простым и технологичным носителем в мире. Стоимость одного старта составляет около $2,5 млн. Для сравнения: запуск ракеты тяжелого класса Falcon 9 компании SpaceX оценивается более чем в $60 млн.

Компания Astra участвовала в конкурсе Агентства перспективных исследовательских проектов в области обороны (DARPA) Минобороны США по созданию легкого носителя для выполнения срочного вывода на орбиту груза, который заказывается Пентагоном за трое-четверо суток до старта.