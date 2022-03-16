Россия выходит из Совета Европы

Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

«Государства НАТО и Евросоюза, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы (СЕ), последовательно превращают эту организацию в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога и от всех принципов, на которых создавалась эта общеевропейская структура. 25 февраля они приняли дискриминационное решение о приостановке представительства России в уставных органах Совета Европы», - говорится в заявлении.

«В таких условиях наша страна оставаться в Совете Европы не будет. 15 марта генеральному секретарю Марии Пейчинович-Бурич вручено уведомление о выходе Российской Федерации из организации», - отметили в МИД.

В дипведомстве подчеркнули, что всю ответственность за разрушение общего гуманитарно-правового пространства на континенте, за последствия для самого Совета Европы, который без России лишится своих общеевропейских координат, будут нести те, кто вынуждает Россию пойти на этот шаг, пишет ТАСС.