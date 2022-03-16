Зеленский решил сменить командующего так называемой операцией объединённых сил

Источник изображения: topwar.ru

Ситуация на донецком направлении для украинской группировки войск приобретает критический характер. Нанесение ударов с земли и воздуха по позициям украинских вооружённых формирований к северу и западу от Донецка продолжается. Натиск на позиции ВСУ и нацбатов не ослабевает, что приводит к существенному продвижению Народной милиции.

На этом фоне у украинской стороны возникают дополнительные проблемы, связанные не только с тактикой и дальнейшей организацией ведения боя, но и с командным составом.

Сегодня стало известно о том, что главой киевского режима Владимиром Зеленским принято решение о смене командующего ООС.

На основании приказа Зеленского, командовать так называемой операцией объединённых сил, а по сути – остатками группировки войск на Донбассе, будет генерал-майор Эдуард Москалёв. Примечательно, что он сменил на этом посту своего непосредственного начальника генерал-лейтенанта Александра Павлюка, не продержавшегося в должности и четырёх месяцев.

При этом самого Павлюка, как выясняется, Зеленский отозвал с Донбасса для наделения новыми полномочиями. Его решили назначить главой Киевской военной администрации. Генерал Павлюк, как считает Зеленский, должен использовать свой опыт, полученный на Донбассе, для «обороны Киева». При этом не совсем понятно, о каком конкретно опыте Павлюка идёт речь. Может быть, о том, как организовать попадание почти 70-тысячной группировки войск в несколько колец окружения за две-три недели?.. Или то, как потерять до 70% военной техники и до четверти личного состава в той же зоне ООС за указанный период?