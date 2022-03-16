Экс-премьер Швеции и лоббист Майдана Карл Бильдт: "Оказывается, Россия может воевать" (Verkouutiset)

Экс-премьер Швеции Бильдт: нельзя думать, что в НАТО может вступить только Финляндия или только Швеция (Verkkouutiset, Финляндия)

Карл Бильдт, один из активных лоббистов Майдана со стороны ЕС, выразил удивление тем, что Россия ответила спецоперацией на фактический отказ НАТО учесть ее интересы. В интервью "Хельсинкин саномат" Бильдт признает, что в НАТО этого не ждали. Как крупный политик в ЕС, Бильдт рекомендует Швеции и Финляндии взвесить риски вступления в НАТО. И если вступать, то вместе.

"Порог терпения" России, удерживающий ее от применения военной силы, по мнению Карла Бильдта, оказался гораздо ниже, чем все ожидали.

"Россия сильно удивила своих северных соседей", — сказал бывший премьер-министр и бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт (Carl Bildt) в интервью Helsingin Sanomat.

"То, как будет формироваться новая система безопасности в Северной Европе, будет выясняться постепенно, в течение нескольких лет. Решающим станет решение Финляндии и Швеции о том, вступят они в НАТО или нет", — говорит Бильдт.

Важнейшим выводом Швеции и Финляндии в отношении опасности, исходящей от России, должна стать их позиция о вступлении в НАТО. Однако важнее всего, чтобы они пришли к единому решению, говорит Бильдт.

По его словам, "нельзя даже представить ситуацию, что в НАТО вступит только одна из стран — одна Финляндия или одна Швеция".

Бильдт подтверждает, что в Вашингтоне понимают обеспокоенность Финляндии и Швеции вопросами безопасности.

"Финляндии и Швеции, в свою очередь, следует осознать, насколько четкой была позиция Вашингтона. НАТО защищает своих, а за чужих не рискует. На это следует обратить внимание".

Бильдт отметил, что нынешнее руководство России применяет военную силу очень жестко.

"Сила стала применяться намного раньше, чем мы думали. Порог ее применения Россией оказался ниже наших ожиданий", — признал Бильдт.

Бильдт называет самым значимым из недавних решений Швеции решение поставить на Украину пять тысяч единиц противотанкового оружия.

"Изменение в отношении поставки оружия в зону ведения военных действий было поразительным — и Кремль явно отметил этот наш жесткий шаг", — говорит Бильдт.

"Финляндия прореагировала на этот шаг оказанием военной помощи со своей стороны. Московские руководители замечают и запоминают эти шаги. Это наши действия против России", — продолжил Бильдт.

Илкка Ахтокиви (Ilkka Ahtokivi)