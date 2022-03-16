«Все кричали о супер-Байрактарах. Но чуда на Украине не случилось»

Почему турецкие беспилотники не помогли украинской армии

Значительное число беспилотников Bayraktar TB2, которые были в арсенале ВСУ, сбиты российской армией, либо вышли из строя из-за неправильной эксплуатации. «Газета.Ru» разбиралась, почему турецкие дроны оказались неэффективными во время российской специальной операции на Украине.

14 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что за прошедшие сутки в ходе операции на Украине российские военные сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе один Bayraktar ТВ-2.

По оценкам из разных источников, всего ВСУ за время военной операции потеряли от 16 до 21 Bayraktar TB2. При этом, по официальным данным Минобороны Украины, на сентябрь 2021 года Киев располагал 24 таким аппаратами.

В 2020 году Украина и Турция договорились о выпуске турецких дронов на территории Украины. Речь шла о передаче украинцам технологии производства БПЛА, чья электронная начинка поставляется из США и Канады. О начале производства киевские власти сообщали в декабре прошлого года, но более подробной информации не было.

«Очевидно, что Bayraktar TB2 - средство ведения войны средней интенсивности. Когда речь идет о столкновении с высокотехнологичной армией, у которой есть разветвленная система ПВО, беспилотник не может быть эффективен», - рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Он отметил, что беспилотники Bayraktar TB2 представляли опасность исключительно для ЛНР и ДНР на момент до начала специальной операции, потому что у них «вообще не было систем ПВО», соответственно, любой дрон для республик был опасен - он мог наносить удары по позициям «просто в свободном режиме».

«Надо понимать, что до последнего момента, пока ВС России не заняли склады ВСУ, у ЛНР и ДНР не было даже достаточного числа переносных зенитных ракетных комплексов - ПЗРК. Теперь появились «Стингеры», «Иглы», которые были у ВСУ и часть из которых поставили Киеву сами страны НАТО. Теперь они достались Донецку и Луганску и теперь они легко могут сбивать беспилотники»,

- рассказал Литовкин.

При этом эксперт отметил, что в случае с противостоянием российской армии, турецкие дроны изначально были бесполезны, так как у подразделений ВС России выстраивается многоэшелонированная система ПВО. «В этих условиях беспилотник работать продуктивно не может. Россия способна создать очень плотное облако противодействия подобным угрозам», - сказал Литовкин.

По словам редактора журнала «Арсенал Отечества», военного эксперта Алексея Леонкова, Bayraktar TB2 - цель, которую легко обнаруживают и успешно сбивают российские средства ПВО. «Об этом говорилось изначально - и в сирийском конфликте, и в Ливии. Bayraktar TB2 эффективно работает против партизан, против боевиков, против любых иррегулярных формирований. Либо в том случае, когда средства ПВО были уничтожены - как в Нагорном Карабахе. Против регулярной настоящей армии он бесполезен», - сказал Леонков.

Он отметил, что Bayraktar TB2 - крупный объект, как настоящий самолет, «он светится на радарах как новогодняя елка».

«У этих беспилотников, к тому же, есть особенность - перед его камерой обзора есть шасси, и чтобы камера работала, эти шасси убираются, но задние шасси - подкрыльные - торчат, и любой зенитчик скажет, что это повышает поверхность рассеивания. То есть, из-за этих шасси он виден очень хорошо, все это - отражающие поверхности, которые радар легко замечает», - сказал Леонков.

По его словам, и скорость у Bayraktar TB2 небольшая - 240-300 км в час, поэтому «он не уйдет ни от одной ракеты».

«На самом Bayraktar TB2 нет средств, которые бы говорили оператору, что его захватили средства ПВО, он их не видит. К тому же, наши военные умеют перекрывать канал управления. Поэтому эффективность Bayraktar TB2 на Украине очень низкая. Это легкая цель»,

- считает эксперт.

По мнению Леонкова, Киев поверил турецкой рекламе, потому что «все мировые медиа кричали о супер-Байрактарах. Но чуда на Украине не случилось».

«Никто не замечал, например, открытых аналитических заключений военных США для Конгресса, которые критиковали эти беспилотники. Американские военные об этом говорили - не российские. К примеру, были показаны кадры, на которых Bayraktar TB2 сбивает много целей. Но за это множество целей были выданы съемки уничтожения одной - с разных ракурсов. Поэтому Bayraktar TB2 был эффективен только в информационном поле, в реальных боевых действиях его эффект, мягко говоря, был спорным», - резюмировал эксперт.

Ирина Альшаева