Центр Хруничева еще не отправил на Байконур "Протон" под "ЭкзоМарс"

Гендиректор центра Алексей Варочко ранее говорил, что отправка ракеты "Протон" на Байконур произойдет 7 или 9 марта

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Центр им. М. В. Хруничева не отправил на космодром Байконур ракету-носитель "Протон-М", предназначенную для запуска миссии "ЭкзоМарс", ожидая решения Европейского космического агентства (ЕКА) по ее отправке на Красную планету. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"В ожидании окончательного решения Европейского космического агентства в отношении судьбы совместной миссии "ЭкзоМарс - 2022" Роскосмос подтверждает, что средства выведения для запуска в сентябре с. г. марсианской миссии (ракета-носитель "Протон-М") погружены центром Хруничева в железнодорожные вагоны и готовы к отправке на космодром Байконур", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Ранее гендиректор Центра им. М. В. Хруничева Алексей Варочко сообщил журналистам, что отправка ракеты "Протон" на Байконур произойдет 7 или 9 марта по готовности РЖД. В конце февраля ЕКА заявило, что считает маловероятным запуск российско-европейской миссии по исследованию Марса "ЭкзоМарс" (ExoMars) из-за антироссийских санкций, введенных в связи с ситуацией на Украине.

Старт второй половины миссии "ЭкзоМарс" изначально был запланирован на 2018 год, однако позже запуск европейского марсохода и российской посадочной платформы "Казачок" был перенесен на 2020 год, а затем на 2022 год (ЕКА прогнозирует окно запуска в период с 20 сентября по 1 октября). Их отправку в космос планируется осуществить с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космодрома Байконур. Цели проекта - исследование поверхности Марса и поиски потенциальных следов внеземной жизни.