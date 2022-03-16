Войти
Lenta.ru

Рогозин рассказал об ожидании от Европы решения по миссии на Марс

526
0
0
ExoMars
ExoMars.
Источник изображения: Роскосмос

«Роскосмос» ожидает решения Европейского космического агентства (ЕКА) по совместной европейско-российской марсианской миссии ExoMars-2022, написал в Telegram гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Cредства выведения для запуска в сентябре марсианской миссии (ракета-носитель "Протон-М") погружены Центром Хруничева в железнодорожные вагоны и готовы к отправке на космодром Байконур», — говорится в сообщении.

В феврале ЕКА после начала российской спецоперации в Донбассе назвало маловероятным совместный с Россией запуск марсианской миссии ExoMars в 2022 году.

Гендиректор «Роскосмоса», комментируя в Telegram данное заявление, отметил, что «Европейское космическое агентство назло русской бабушке решило отморозить себе уши».

Запуск второго этапа марсианской миссии ЕКА и «Роскосмоса» намечался на сентябрь 2022 года. Россия для ExoMars-2022 предоставляла ракету-носитель «Протон-М», десантный модуль с посадочной платформой Kazachok и научные инструменты ровера Rosalind Franklin.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
ESA (ЕКА)
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Марс
Похожие новости
02.03.2022
Запуск российско-европейской программы «ЭкзоМарс-2022» оказался под вопросом
20.06.2019
Глава ЕКА обсудил в Москве с Рогозиным реализацию программы "ЭкзоМарс"
16.01.2019
"ЭкзоМарс-2020": в поисках жизни на Красной планете
12.04.2016
Марс в иллюминаторе
10.11.2014
"Ангара" готова к старту
07.10.2014
Российский космос: славное прошлое, сложное настоящее, неясное будущее
15.10.2012
Полеты во сне и на Луну
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.03 14:43
  • 19706
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.03 14:32
  • 3
Танк-робот "Штурм" начнут испытывать в апреле
  • 16.03 14:25
  • 116
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 16.03 11:13
  • 16
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 16.03 10:07
  • 7
Спецоперация России: первые оценки американских экспертов
  • 16.03 09:03
  • 1
Япония запросила нового мирового порядка
  • 15.03 14:53
  • 1
Стало известно о планируемых испытаниях российского ударного робота
  • 15.03 11:52
  • 2
Мечта, а не самолет
  • 15.03 09:06
  • 200
Дополнительные функции
  • 15.03 06:55
  • 5
WIRED: "Война России на Украине Может Спровоцировать Еще один глобальный дефицит Чипов", 22.02.2022
  • 15.03 04:57
  • 9
В Вашингтоне заявляют, что США, несмотря на предупреждения РФ, продолжат поставки оружия на Украину
  • 14.03 19:20
  • 4
Видео: Российские военные взяли под контроль еще один аэродром на Украине
  • 14.03 17:50
  • 235
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 14.03 10:38
  • 1
Наступление по тонкому льду
  • 14.03 06:13
  • 1
Шойгу оценил ход спецоперации: Все по плану