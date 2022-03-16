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Военное обозрение

Американскому чиновнику представитель КНР объяснил, что Китай не собирается поддерживать санкции США против России

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Источник изображения: topwar.ru

Американская пресса публикует некоторые детали переговоров, которые накануне проходили между советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном и представителей Политбюро ЦК Компании Китая Ян Цзэчи. Переговоры проходили в Италии и длились, как уже сообщало «Военное обозрение», около семи часов.

CNN сообщает, что имело место «содержательное обсуждение российских действий на Украине». При этом американская сторона, как сообщается, не добилась «желаемого результата». Американскому чиновнику объяснили, что Китай не собирается поддерживать введённые США против России санкции. Отмечено, что Китай выступает не за санкционное давление, а за скорейшее завершение вооружённого конфликта, при этом исходит из того, что украинскую проблему нужно рассматривать, исходя из исторического контекста.

Выяснилось, что американский переговорщик фактически угрожал Китаю введением санкционных мер, если сам Китай не поддержит антироссийские санкции. Также Салливан решил поднять болезненные для Китая вопросы статуса Синьцзян-Уйгурского автономного района, Тибета и Гонконга. Также было заявлено о недопустимости вмешательства во внутренние дела «суверенного Тайваня».

В ответ на это китайская делегация заявила, что Пекин никому не готов позволить проводить политику давления на Китай. При этом представитель КНР отметил, что американской администрации было бы лучше сегодня сосредоточиться на решение внутренних проблем, а не искать новые поводы для конфликтов с зарубежными странами. Также было отмечено, что никакого суверенного Тайваня не существует.

Китайские эксперты в этом плане высказываются вполне откровенно. Они пишут о том, что упоминание американскими переговорщиками территорий Китая (упомянутых Тибета, СУАР и Гонконга) может свидетельствовать только о том, что США фактически угрожают Пекину возможной поддержкой сепаратистских движений. Это, как отмечается, и вызвало «резко негативную реакцию» со стороны китайской переговорной группы, «которая поставила представителя администрации США на место».

Ранее в NYT писали о том, что Россия якобы запрашивала у Китая военную помощь. В самом Китае эту публикацию опровергли, отметив, что американская сторона всё чаще позволяет себе дезинформацию.

Тем временем стало известно, что представители властей Саудовской Аравии приступили к переговорам с Пекином по поводу перевода торгового оборота нефтью в китайские юани. Эксперты считают, что это связано с опасениями официального Эр-Рияда по поводу возможностей США заморозить активы Саудовской Аравии, если та не будет идти в русле американской политики. В качестве примера приводится заморозка долларовой части активов России. Если Эр-Рияд и Пекин договорятся по этому вопросу, то это станет новым ударом по гегемонии доллара.

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Страны
Италия
Китай
Россия
Саудовская Аравия
США
Тайвань
Украина
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