Железнодорожники ЮВО отправились на реконструкцию Байкало-Амурской магистрали

Поезд едет по реконструируемому в рамках строительства второй очереди Байкало-Амурской магистрали железнодорожному мосту через реку Кованта.

Минобороны РФ сообщило во вторник, что первые подразделения железнодорожных войск Южного военного округа отправились на Дальний Восток для участия в реконструкции участка Байкало-Амурской магистрали от Улака до станции Февральск.

Церемонию проводов организовали на базе отдельного батальона механизации, дислоцированного в Краснодарском крае. Военные железнодорожники повезли с собой около двух десятков единиц тыловой, инженерной и специальной техники. В дальнюю командировку отправились лучшие специалисты железнодорожных войск округа: водители, экскаваторщики, бульдозеристы.

В Минобороны объяснили, что железнодорожные подразделения ЮВО привлекли к этому грандиозному проекту в рамках усиления группировки ЖДВ, задействованной на реконструкции магистрали. "По прибытии на станцию Верхнезейск Дальневосточной железной дороги военнослужащие выполнят разгрузку эшелона, разместятся в блочно-модульных городках и приступят к выполнению поставленных задач", - сообщили в ведомстве.

Известно, что с марта по октябрь нынешнего года отдельному батальону механизации железнодорожных войск ЮВО предстоит выполнить работы по устройству притрассовых автодорог и сооружению земляного полотна на перегоне Верхнезейск - Апетенок. Объем предстоящих земляных работ - более 70 тыс. куб. метров.

Впрочем, к решению масштабных задач железнодорожникам ЮВО не привыкать. Отдельный железнодорожный батальон механизации, собственно, и предназначен для их выполнения. "Вооружение" у части соответствующее. В ее парках, в частности, имеются карьерные автосамосвалы M-30, бульдозеры, экскаваторы. Есть даже своя ремонтная мастерская.

В Минобороны РФ подчеркнули, что перед отправкой в Амурскую область все военнослужащие прошли полное медицинское обследование, а также вакцинирование от коронавируса.

Справка "РГ"

В соответствии с указом президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" ОАО "РЖД" реализует инвестиционный проект под названием "Модернизация БАМа и Транссиба". С учетом значительных объемов работ и сжатых сроков их выполнения руководство ОАО "РЖД" обратилось в Минобороны РФ с предложением - привлечь на ближайшие пять лет к проекту военных железнодорожников. Соответствующее поручение дал председатель правительства России.

Учитывая сложный климат в регионе строительства, дефицит там трудовых и производственных мощностей стройорганизаций, а также значительные объемы работ и сжатые сроки реализации проекта железнодорожным войскам поручили реконструкцию участка БАМа от станции Улак до станции Февральск общей протяженностью 339 км.

Значение этого отрезка магистрали для экономики страны огромно. Реконструкция БАМа к концу 2024 года увеличит транспортные возможности Восточной Сибири. Кроме того, по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, Россия сможет с помощью железной дороги расширить выход на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Юрий Гаврилов