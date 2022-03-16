МО РФ: страны Запада, ООН, ОБСЕ, и МККК замалчивают факты нанесения ударов по Донецку

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев отметил, что значительная часть населения, насильно удерживаемого радикалами в украинских городах и используемого ими в качестве живого щита, ищет возможность эвакуации только в Россию

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Страны Запада, ОБСЕ, ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) замалчивают факты нанесения ракетных и артиллерийских ударов по густонаселенным районам Донецка. Об этом заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Страны Запада, а также такие международные организации, как Организация Объединенных Наций, ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста и другие правозащитные организации, по-прежнему замалчивают ужасающие факты нанесения ракетных и артиллерийских ударов по густонаселенным районам Донецка. Не владея текущей обстановкой на земле, отвлекают профильные ведомства Российской Федерации различными и множественными запросами на обеспечение безопасной эвакуации мирных граждан с территорий, подконтрольных ВСУ, а не Вооруженным силам России", - сказал он.

По словам Мизинцева, в условиях нарастающего гуманитарного кризиса значительная часть населения, насильно удерживаемого радикалами в украинских городах и используемого ими в качестве живого щита, ищет возможность эвакуации только в Россию, не рассматривая варианты выхода в западные государства, о чем свидетельствуют очередные многомиллионные обращения граждан к российской стороне.