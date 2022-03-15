Квартира с видом на Неву районы Санкт-Петербурга с лучшими видами

Санкт-Петербург – это город на Неве, который за обилие каналов и мостов называют Северной Венецией. Квартиры с видом на реку, каналы или Финский залив традиционно востребованы у клиентов Vipflat: вода умиротворяет, снимает стресс, помогает думать. Риэлторы уверены, что хороший вид из окон поднимает не только статус квартиры, но и цену минимум на четверть. Однако за удовольствие наблюдать мерный бег волн Невы состоятельные покупатели готовы доплачивать.

Видовые квартиры

Красивый вид из окна – понятие философское. Кому-то нравится смотреть на парк, кому-то – на Исаакиевский собор. Однако большинству приятно смотреть на воду, что в СПб в большинстве случаев означает Неву и притоки. Чтобы был красивый вид на Неву, дом должен находиться недалеко от реки, желательно, на набережной. Например, элитный жилой комплекс по адресу Вязовая 8 (Крестовский остров) располагается на набережной Малой Невки и, кроме вида из окон, может похвастать множеством дополнительных преимуществ:

элитная школа-сад, детские площадки в защищенной зоне;

служба консьержа, клининга, собственный автопарк;

лобби-бар с завтраками и коктейль-меню;

закрытый сигарный клуб.

Для жильцов ЖК «Привилегия» работает спа-центр, цветочный магазин и гастроном. Есть возможность обратиться в автосервис. Рядом причал для маломерных суден, работает кейтеринговое обслуживание и аренда яхт.

В видовых квартирах в новостройках СПб застройщики обыгрывают тему Невы: эркеры, панорамное остекление, террасы на верхних этажах, смотровые лоджии позволяют созерцать виды, получая ни с чем не сравнимое удовольствие.

Достоинства квартиры с видом на Неву:

продленный световой день;

дополнительные возможности дизайна интерьера;

неиссякаемое вдохновение символом Питера;

более свежий воздух.

Квартира с видами на Неву подойдет для проживания большой семьи, станет стильной холостяцкой берлогой или статусным жильем для краткосрочного пребывания (например, на время командировки, деловой поездки или отпуска).

Большинство покупателей, выставляющих основным требованием вид на Неву – иностранцы из стран дальнего зарубежья. Они хотят инвестировать деньги в недвижимость с символом Санкт-Петербурга.

Цена на видовые квартиры зависят от района, площади и конкретного ЖК. Естественно, элитные новостройки (например, «Классика» недалеко от метро или эксклюзивный «Приоритет» недалеко от Петропавловки) стоят дороже, чем аналоги на островах. А старый или отреставрированный фонд вблизи Невского проспекта даст фору любому жилому комплексу.

Рейтинг ЖК с лучшими видами на Неву

Специалисты агентства элитной недвижимости Vipflat проанализировали элитные районы по собственным базам данных и составили эксклюзивный рейтинг. Учитывался не только вид на воду, но и окружение ЖК, сопутствующие услуги и все то, что делает недвижимость элитной.

ТОП-5 ЖК с видами на Неву:

NEVA RESIDENCE (Петровский остров, южный берег) с видами на набережную и панорамными окнами. Высокие потолки, подземный паркинг с лифтом. Отличный ландшафтный дизайн территории, рядом находится большой и тихий парк. Дом на Неве недалеко от Таврического сада ценят не только за красивый вид из окон. Это современный вариант для ценителей компактного, но функционального жилья. Продуманная планировка, отличное обслуживание и элегантное оформление общих помещений с использованием мрамора помогут чувствовать себя в доме на все 100%. Familia (клубный жилой комплекс на Петровском острове) поражает элегантным дизайном, инженерными разработками для комфортной жизни и видами на мост Бетанкура. Самый центр – клубный дом «Приоритет» с бесподобными видами на разводные мосты отличается продуманными, но сдержанными интерьерами и неоклассической архитектурой фасада. Вид на Исаакиевский собор, Адмиралтейство и Малую Невку – это «Маленькая Франция», ЖК на Васильевском.

Желающим смотреть не именно на Неву, а вообще на водную гладь специалисты Vipflat советуют обратить внимание на район Финского залива и Лахты. Там развивается новый зеленый район, и видовые квартиры в ЖК отличаются панорамным обзором величественной красоты северной природы.