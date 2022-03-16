Патрушев заявил о стремлении России добиться нейтрального статуса Украины

Грозный. 15 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия считает необходимым "добиться на деле" нейтрального статуса Украины и исключить возможность вступления этой страны в НАТО, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Поэтому необходимо добиться на деле нейтрального статуса Украины, исключив возможность ее вступления в НАТО", - сказал Патрушев во вторник в Грозном на совещании по вопросам национальной безопасности на Северном Кавказе.

Об операции на Украине Патрушев сказал: "В сложившихся условиях мы вынуждены были принять упреждающие меры по обеспечению безопасности России и ее граждан".

"В настоящее время военная операция проходит в соответствии с планом", - сказал Патрушев.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

1 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "группировка Вооружённых сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей".

Многие страны ввели против России санкции.