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ТАСС

Космонавты заявили, что сейчас роботы внутри МКС не нужны

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Фото: НПО "Андроидная техника"
Фото: НПО "Андроидная техника".

По словам исполнительного директора НПО "Андроидная техника" Евгения Дудорова, МКС летает на низкой околоземной орбите, на станции присутствуют российские члены экипажа, поэтому задач для робота нет

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Российские космонавты, которые работали с роботом "Федором" на МКС, заявили, что в текущих условиях внутри станции роботы не нужны. Об этом сообщил исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.

"Мы общались с космонавтами, которые работали с "Федором" на МКС, после их возвращения, они сказали, что в текущем состоянии непосредственно внутри МКС они не видят место роботам, то есть они сейчас там не нужны", - сказал Дудоров в интервью "Роскосмос ТВ".

По словам исполнительного директора, МКС летает на низкой околоземной орбите, на станции присутствуют российские члены экипажа, поэтому задач для робота нет.

В августе 2019 года на МКС был доставлен антропоморфный робот "Федор" (Skybot F-850), созданный НПО "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований. На станции российские члены экипажа провели с ним ряд экспериментов, во время которых космонавт Александр Скворцов управлял роботом с помощью костюма-аватара, а его коллега Алексей Овчинин контролировал процесс и взаимодействовал с андроидом. Робот "Федор" работал с дрелью, полотенцем, электрооборудованием, а также отвечал на вопросы.

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