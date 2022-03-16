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Создан новый способ добычи кислорода в космосе

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Логотип Rolls-Royce
Логотип Rolls-Royce Group plc.
Источник изображения: http://www.thegraduateengineeronline.co.uk/

Министр науки Великобритании Джордж Фриман объявил, что выделит грант на сумму два миллиона фунтов стерлингов для компании Rolls-Royce, которая займется реализацией проекта автоматической космической станции, добывающей кислород в космосе. Об этом пишет Sky News.

Выделенные средства пойдут на развитие и разработку инновационных проектов для освоения и изучения космоса, а также помогут улучшить жизнь на Земле.

В частности, Rolls-Royce совместно с инженерами Британского космического агентства создадут новый способ добычи воздуха и воды в открытом космосе с помощью робота. Кроме того, планируется разработать технологию, способную противостоять высоким уровням радиации на Марсе, усовершенствовать связь между Марсом и Землей, а также создать робота для поиска ресурсов в лунных породах.

В феврале 2022 года ученые из Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института (CSAIL) разработали прототип способных менять форму в космосе роботов. Планируется, что эта технология позволит изменить инерционные свойства космического корабля, что снизит топливный расход.

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Страны
Великобритания
Компании
Rolls-Royce
Проекты
ИТ
Марс
Робот
ЯО
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