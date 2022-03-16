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Военное обозрение

Российские военные обнаружили в порту Бердянска брошенные корабли и катера ВМСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины продолжается, все внимание привлекают наземные операции, проводимые российскими ВС и боевые действия на Донбассе, где готовится очередной котел доя ВСУ. На этом фоне мы как-то забыли об украинских ВМС, основную часть которых уничтожили еще в первые дни операции.

Между тем российские военные захватили военно-морскую базу ВМСУ и Госпогранслужбы Украины в Бердянске. Туда подразделения ВС России вошли еще 28 февраля, боевые действия не велись, проходили переговоры, завершившиеся 12 марта. После переподчинения администрации порта Бердянска туда вошли российские военные.

Как оказалось, "доблестные" военнослужащие Военно-морских сил Украины попросту бросили свои катера и корабли в порту Бердянска, причем полностью исправными и готовыми к бою. Российским военным достались: патрульный корабль Р186 "Корец", малые бронированные артиллерийские катера (МБАК) Р174 "Аккерман" и Р179 "Вышгород", а также два пограничных сторожевых катера проекта 1400М "Гриф", два малых пограничных сторожевых катера проекта UMS-1000, три малых пограничных сторожевых катера проекта 50300 "Калкан-М" и разъездной катер BG 732 проекта ADAMANT-315. Там же обнаружено захваченное в 2018 году российское рыболовецкое судно "Норд".

Еще два МБАК ВМСУ и корабль управления "Донбасс" находятся в порту Мариуполя, в каком они состоянии пока неизвестно.

Также на территории порта Бердянска обнаружена войсковая часть ВМСУ, явно приготовленная к обороне, но брошенная в спешке. Российские военные обнаружили различные документы, карты, форму и т.д. Как пояснили местные жители, украинские военные покинули Бердянск еще 28 февраля при приближении подразделений российской армии.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Р-17
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
58150 Гюрза
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