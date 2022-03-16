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Военное обозрение

США ищут возможность поставить Украине зенитные комплексы советского производства

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты продолжают искать возможности помочь Украине "закрыть небо" от российских самолетов, при этом полностью исключая задействование сил НАТО. В настоящее время изучается вопрос поставок Киеву зенитных комплексов советского производства.

Американский телеканал CNN утверждает, что США в настоящее время изучают вопрос вероятной поставки на Украину зенитных комплексов советского производства, в частности С-300. Занимается этим Госдеп, которому поставлена задача определить, в каких странах имеются данные зенитные комплексы, а также другие вопросы, касающиеся передачи их Украине. Утверждается, что на Белый дом в этом вопросе давит Конгресс США, да и Зеленский чуть ли не каждый день требует помощи.

Госдепартамент работает над тем, чтобы определить, у каких стран есть советские С-300, и изучает возможность их передачи Украине

- утверждает телеканал, не приводя никаких подробностей.

Конечно верить телеканалу CNN, который даже в США называют "желтым", не стоит, но все дело в том, что информация про ЗРК С-300 для Украины далеко не первая. Ранее уже сообщалось, что в Пентагоне намерены обратиться к Словакии, у которой, как сообщается, имеются зенитные комплексы еще советского производства.

Официальных заявлений по данному факту нет, да и не будет. Существует большая вероятность, что США действительно ищут советские ЗРК, необязательно С-300, возможно, что и другие зенитные комплексы типа "Бук", "Тор", все тот же "Квадрат" ("Куб"), в общем комплексы, которые могут поразить авиацию на высотах больше 5 тысяч метров. Еще один немаловажный вопрос - способность украинских военных управлять зенитными комплексами, поскольку времени на обучение у них не будет. Но это только в случае, если США удастся передать Киеву какие-либо ЗРК.

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  • В новости упоминаются
Страны
Словакия
США
Украина
Продукция
С-300
Проекты
NATO
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