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Российская газета

Патрушев: Специальная военная операция на Украине идет по плану

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Источник изображения: rg.ru

В настоящее время военная операция проходит в соответствии с планом. Россией уже оказывается гуманитарная помощь на освобожденных от радикальных националистов территориях. Об этом во вторник на выездном совещании в Грозном заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. По его словам, Россия заинтересована и будет всемерно содействовать экономическому развитию Украины и нормализации жизни братского народа.

Он еще раз напомнил, что по решению президента России в настоящее время проводится специальная военная операция, направленная в первую очередь на защиту людей, подвергавшихся на протяжении восьми лет издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, а также на демилитаризацию и денацификацию Украины.

Патрушев особо подчеркнул, что в Декларации о государственном суверенитете Украины, принятой всенародным референдумом в 1990 году, закреплено стремление стать постоянно нейтральным государством, не принимать участие в военных блоках, не принимать, не производить и не приобретать ядерного оружия. Конституция Украины 1996 года также ссылается на этот Акт провозглашения независимости. "Поэтому необходимо добиться на деле нейтрального статуса Украины, исключив возможность ее вступления в НАТО", - заявил секретарь Совбеза.

Вместе с тем он отметил, что продолжаются обстрелы мирного населения народных республик. Так, 14 марта в результате ракетного удара погибло 20 и ранено 28 жителей Донецка.

"Это военное преступление еще раз подтверждает нацистскую суть правящего сегодня на Украине режима", - подчеркнул Патрушев.

Он также напомнил, что в военной спецоперации активное участие принимают народы Северного Кавказа, в том числе Чеченской Республики, Дагестана, Кабардино-Балкарии и других регионов.

"Многие из них уже представлены к государственным наградам, в том числе удостоены высокого звания Героя России. К сожалению, есть потери. Хотел бы еще раз выразить слова благодарности за проявленные мужество, героизм, самопожертвование при защите национальной безопасности и национальных интересов России", - заявил секретарь Совета безопасности.


Иван Егоров (Грозный)

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Россия
Украина
Персоны
Патрушев Николай
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