Пулеметный голод вынудил украинских боевиков вооружиться старыми РПД

Вооруженные формирования Украины наряду с ДП образца 1927 года используют и разработанные в 1944 году под 7,62×39 мм промежуточные патроны ручные пулеметы Дегтярева (РПД).

В частности, такое оружие замечено у придерживающихся националистических взглядов сотрудников министерства внутренних дел, совершающих террористические вылазки в Харьковской области.

Эти пулеметы после 1991 года уже не находились на вооружении ВСУ и других силовых ведомств. В то же время было известно, что более восьми сотен единиц имелись на складах военного ведомства и государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Осенью 2014 года из-за тяжелых потерь, понесенных во время карательной операции на Донбассе, у армии, национальной гвардии, сил МВД стал ощущаться настоящий пулеметный голод.

В результате командование вынужденно распечатало склады и стало снабжать находившимися в них запасами подразделения.

В этот же момент частные украинские фирмы предложили свои варианты тюнинга аналогичного оружия. В ходе модернизации укорачивались стволы, устанавливались пламегасители, коллиматорные прицелы, применялись другие новомодные аксессуары.

Правда, судя по фотографиям, если обновленные РПД и закупались, то в очень незначительных количествах, а в большинстве случаев пулеметы эксплуатировались практически в первозданном виде.

Алексей Брусилов