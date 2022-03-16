Военные показали брошенную ВСУ при отступлении бронетехнику

Министерство обороны России опубликовало видео, снятое в Херсонской области Украины. На нем запечатлена украинская бронетехника. Причем, как в подбитом виде, так и в целости и сохранности. Украинские военнослужащие и националисты побросали много вооружения и техники, в спешке отступая.

Чуть ранее сегодня стало известно, что российские военные взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области.

Днем ранее сообщалось, что украинские военные покинули основную базу своих военно-морских сил на Азовском море. Она дислоцировалась в Бердянске. В спешке они побросали все, в том числе патрульный катер "Корец". В его трюмах было обнаружено много вооружения.

Иван Петров