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Российская газета

Военные показали брошенную ВСУ при отступлении бронетехнику

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Министерство обороны России опубликовало видео, снятое в Херсонской области Украины. На нем запечатлена украинская бронетехника. Причем, как в подбитом виде, так и в целости и сохранности. Украинские военнослужащие и националисты побросали много вооружения и техники, в спешке отступая.


Чуть ранее сегодня стало известно, что российские военные взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области.

Днем ранее сообщалось, что украинские военные покинули основную базу своих военно-морских сил на Азовском море. Она дислоцировалась в Бердянске. В спешке они побросали все, в том числе патрульный катер "Корец". В его трюмах было обнаружено много вооружения.


Иван Петров

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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