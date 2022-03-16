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ЦАМТО

Представитель МИД Полищук: российские военные контролируют ситуацию на ЧАЭС и ЗАЭС

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Запорожская АЭС
Запорожская АЭС.
Источник изображения: © РИА Новости / Фалин

ЦАМТО, 15 марта. Российские военнослужащие контролируют ситуацию на Чернобыльской и Запорожской АЭС совместно с украинской охраной и персоналом станций, заявил в интервью "РИА Новости" директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"В настоящее время российские военнослужащие вместе с украинской охраной и персоналом станций контролируют ситуацию на Чернобыльской и Запорожской АЭС. Станции работают в штатном режиме, радиационный фон остается в норме, что подтверждается МАГАТЭ", – отметил он.

"Сейчас главные усилия направлены на то, чтобы не допустить провокаций в отношении данных объектов критической инфраструктуры со стороны украинских националистических сил", – указал А.Полищук, добавив, что "после их известной провокации в ночь с 3 на 4 марта в районе Запорожской АЭС данный вопрос особенно актуален".

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