ВВС Пакистана приняли на вооружение первую партию истребителей J-10CE

ЦАМТО, 15 марта. Командование ВВС Пакистана 11 марта провело на авиабазе "Минхас" в Камре церемонию принятия на вооружение первой партии из шести истребителей J-10CE китайского производства.

В мероприятии принял участие премьер-министр Пакистана Имран Хан.

По заявлению китайского издания Global Times, "поставка J-10CE Пакистану открыла новую главу в сотрудничестве двух стран в области военной авиации и вносит значительный вклад в дальнейшее углубление китайско-пакистанского стратегического партнерства".

Пакистан является традиционным партнером Китая в сфере авиационных вооружений. Страна не только приняла на вооружение истребители J-6, J-7 и штурмовик Q-5, но также приняла участие в разработке Китаем УТС базовой подготовки K-8. Китай и Пакистан совместно разработали легкий однодвигательный боевой самолет FC-1, также известный как JF-17.

По сообщениям пакистанских СМИ, ВВС Пакистана закупили в общей сложности 25 самолетов J-10CE.

Разработанный авиационной промышленностью Китая, J-10CE представляет собой всепогодный сверхзвуковой однодвигательный одноместный многоцелевой истребитель поколения "4+". Он может применяться для поражения воздушных целей с большой дальности в сложной помеховой обстановке и нанесения ударов по наземным целям.

По заявлению разработчиков, самолет отличается современной авионикой и системами вооружения, РЛС с активной фазированной антенной решеткой, коротким взлетом и посадкой, большим боевым радиусом, высокой маневренностью на средних и малых высотах, возможностью дозаправки в воздухе.

J-10CE не предназначены для замены ранее закупленных JF-17, а будут применяться с ними совместно.

Судя по фотографиям самолетов J-10CE ВВС Пакистана, они оснащены двигателями WS-10 производства китайской компании Shenyang-Liming, УР малой дальности PL-10 класса "воздух-воздух" и УР большой дальности PL-15 класса "воздух-воздух".

Помимо J-10CE, Китай недавно поставил ВМС Пакистана первый фрегат класса "Тип-054A/P".