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Интерфакс-АВН

Единороссы внесут законопроект о признании участников военной операции на Украине ветеранами боевых действий

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Андрей Турчак
Андрей Турчак.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Штукина

Москва. 15 марта. ИНТЕРФАКС - В Госдуму будет внесён совместный с Минобороны законопроект о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Документ разрабатывается совместно с Минобороны РФ. Такое решение даст военнослужащим право на ежемесячные выплаты и налоговые льготы, бесплатный проезд в электричках, медицинское обслуживание вне очереди и доступ к санаторно-курортным услугам, льготы при оплате ЖКХ и другие преимущества", - говорится в сообщении партии со ссылкой на Турчака во вторник.

Турчак отметил, что в спецоперации на Украине участвуют десятки тысяч военнослужащих, сотрудников МВД, ФСБ, и Росгвардии.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Росгвардия
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