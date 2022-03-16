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Российская газета

Sun: "Леденящие душу" кадры с ракетой "Циркон" вызвали шок у Запада

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Испытания российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" спровоцировали психологический шок в Европе. Иностранные таблоиды назвали видеокадры с фрегата "Адмирал Горшков" ракетных стрельб в Северном море "леденящими душу".

"Перехватить и обнаружить ракету невозможно, фактически о ее пуске станет известно только после поражения цели", - пишет британская газета The Sun. Автор публикации отмечает, что оружие со скоростью 9 Махов способно нести обычный или атомный заряд, при этом остановить его невозможно..

Напомним, что в прошлом году экипаж фрегата "Адмирал Горшков" успешно произвел 10 успешных запусков гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". Целями стали надводные и наземные объекты. Во время одного из таких испытаний ракета 3М22 точно попала в морскую цель с расстояния 450 километров.

Кроме того, две испытательные стрельбы "Цирконом" отработал экипаж атомной подводной лодки "Северодвинск". Предполагается, что на вооружение новая ракета поступит в 2022 году.


Николай Грищенко

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  • В новости упоминаются
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Проекты
22350
ГЗЛА
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