Компания Al Jasoor разработала санитарный вариант ББМ "Рабдан"

Представленный эмиратским ходингом Tawazun в экспозиции выставки IDEX-2017 бронетранспортер Rabdan с колесной формулой 8х8, оснащенный боевым отделением российской БМП-3. Абу-Даби, февраль 2017 года.

ЦАМТО, 15 марта. В ходе недавно завершившейся в Эр-Рияде выставки World Defense Show 2022 эмиратская компания Al Jasoor (подразделение EDGE Group) впервые представила новый санитарный вариант ББМ "Рабдан" с колесной формулой 8x8.

Как сообщает Jane's International Defence Review, бронемашина может быть сконфигурирована для перевозки двух медицинских специалистов, двух лежачих пациентов и трех сидячих пациентов или двух медиков и трех лежачих пациентов. Всего машина вмещает до девяти человек (включая водителя и командира).

В комплект установленного специализированного медицинского оборудования входят аппарат искусственной вентиляции легких и кислородная система (как стационарная, так и переносная). Машина отличается увеличенной высотой десантного отделения и большим внутренним объемом, что позволяет медицинской бригаде более свободно перемещаться по кабине, оставаясь под защитой.

Длина бронемашины – 8,45 м, ширина – 3,25 м, высота – 2,72 м, максимальная скорость – свыше 100 км/ч, запас хода – 800 км. Как и базовая версия, санитарная машина может преодолевать водные преграды вплавь, траншеи шириной 2 м, подниматься на склоны с уклоном 60%.

Новая конфигурация специально разработана для обеспечения мобильности в условиях бездорожья и оказания медицинской помощи под защитой брони в условиях повышенной угрозы. Благодаря высокой степени унификации с базовой платформой применение варианта санитарной машины позволит снизить эксплуатационные затраты.

Машина обеспечивает возможность экстренной эвакуации раненых, высокую защиту пациентов и медиков от огня противника, самодельных взрывных устройств (СВУ) и других угроз на поле боя.