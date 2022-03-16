BIRD Aerosystems переоборудует "Кинг Эйр 350" в морской патрульный самолет

ЦАМТО, 15 марта. В рамках контракта, подписанного с неназванным заказчиком, израильская компания BIRD Aerosystems установит пакет разведывательного оборудования ASIO на борту самолета "Кинг Эйр 350".

Как сообщает Shephard, компания BIRD Aerosystems 14 марта объявила о получении от неназванного покупателя заказа на установку бортовой системы сбора информации, наблюдения и разведки (ASIO).

В соответствии с условиями контракта, стоимость которого не разглашается, BIRD Aerosystems приобретет самолет и переоборудует его к конфигурации для морского патрулирования (MPA).

По данным Shephard Defense Insight, ASIO обеспечивает возможность выполнения задач радиоэлектронной разведки (SIGINT), радиоразведки (COMINT), радиотехнической разведки (ELINT) и видовой разведки (IMINT).

Система наблюдения ASIO предоставляет заказчикам интегрированное решение, охватывающее возможность обнаружения наземных, морских и воздушных объектов. Она облегчает возможности наблюдения на море и в прибрежной зоне, патрулирования и контроля границ, мониторинга стратегических объектов и исключительной экономической зоны.

В числе других типов авиатехники специального назначения, которые оснащались оборудованием ASIO компании BIRD Aerosystems, можно отметить Cessna Citation и Белл-407.