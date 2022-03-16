Российские вертолеты уничтожают технику ВСУ "семечками" из пушек

Задействованные в ходе специальной операции против украинских вооруженных формирований российские боевые вертолеты применяют различные средства поражения. Объекты националистов уничтожаются с помощью высокоточных управляемых ракет и неуправляемых реактивных снарядов.

Не остается без дела и бортовое пушечное вооружение.

В обнародованных Министерством обороны РФ видеоматериалах продемонстрирована работа Ка-52 по вражеским колесным транспортным средствам, легкой бронированной технике.

Так, выпущенные из автоматического орудия "семечки", так пилоты называют 30-мм снаряды, накрывают вездеход ГАЗ-66 противника, следующая порция бронебойных боеприпасов достается 122-мм самоходным гаубицам 2С1 "Гвоздика".

Применяемая на "пятьдесят вторых" пушка 2А42 имеет переменный темп стрельбы: 550 или 350 выстрелов в минуту. Ствол может отклоняться по горизонтали и вертикали. Имеющийся запас выстрелов достигает 460. Максимальная дальность стрельбы составляет около четырех километров. Эта же пушка установлена и на ударных Ми-28Н "Ночной охотник".

Воздушно-космическими силами в этой операции также задействованы вертолеты Ми-35М и Ми-24П. Первые оснащены подвижными установками НППУ-23 с орудиями ГШ-23Л, имеющими два ствола. Боекомплект - 450 снарядов. На вторых установлены спарки ГШ-30К с запасом 250 выстрелов.

На Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М, Ми-24П и Ми-8, кроме того, можно подвешивать до четырех универсальных пушечных контейнера УПК-23-250. Масса с боекомплектом (250 23-мм снарядов) - около до 310 кг. Скорострельность - до трех тысяч выстрелов в минуту. Дальность поражения - 3000 метров.

Алексей Моисеев