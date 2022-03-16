РКС приобретает контрольный пакет акций ПАО «Ярославский радиозавод»

АО «Российские космические системы» (РКС) объявило о приобретении контрольного пакета акций ПАО «Ярославский радиозавод». Как сообщила пресс-служба предприятия, сделка позволит холдингу РКС нарастить производственные мощности для серийного выпуска расширяемой номенклатуры изделий космического назначения.

Дальнейшее развитие ПАО «Ярославский радиозавод» предполагается в рамках Программы стратегических преобразований предприятий космического приборостроения, одобренной наблюдательным советом Госкорпорации «Роскосмос» в феврале 2021 года. Данная программа определяет технологический и производственный облик одной из важнейших составляющих ракетно-космической отрасли России – и предполагает расширение интегрированной структуры космических приборостроительных предприятий, куда войдут 17 компаний, НИИ, КБ и сборочных производств. Приобретение ЯРЗ – первая такая сделка с момента создания Госкорпорации «Роскосмос».

«Сегодня Ярославский радиозавод обладает значительными компетенциями в области производства высокотехнологичной импортонезависимой радиоэлектронной продукции, а также профессиональных средств связи, управления и навигации. В стратегии холдинга ЯРЗ должен стать нашим базовым заводом космического приборостроения. Интеграция позволит сократить цикл выпуска новых продуктов, в частности целевой и служебной унифицированной бортовой аппаратуры, включая ретрансляторы связи, аппаратуру спутниковой навигации, низкочастотную и высокочастотную аппаратуру для применения в перспективных космических системах, включая малые космические аппараты», – сообщил генеральный директор РКС Андрей Тюлин.

Вхождение Ярославского радиозавода в холдинг РКС предполагает оптимизацию бизнес-процессов по трансферу новых конструкторско-технологических решений разработчиков из опытного в серийное производство для формирования полного цикла разработки и изготовления изделий ракетно-космической техники. Участие ЯРЗ обеспечит дальнейшее движение российской ракетно-космической промышленности к полной импортонезависимости в вопросах поставок продукции космического назначения и приборостроения.

«Мощности, современные технологии и инженерный потенциал Ярославского радиозавода позволят холдингу РКС расширить производство радиоэлектронной аппаратуры космического назначения. По планам, радиозавод станет центром территориально распределенного серийного производства унифицированной аппаратуры, а также будет принимать участие в освоении уникальной аппаратуры малых серий. Современные цифровые технологии организации и управления с доступом к конструкторской документации через виртуальную рабочую среду существенно оптимизируют расходы и повысят качество выпускаемой продукции. Сформированный замкнутый производственный цикл существенно сократит сроки освоения продукции в производстве», – рассказал генеральный директор ЯРЗ Владимир Филимонов.

Стратегия развития холдинга РКС предусматривает дальнейшее расширение разработок высокотехнологичной перспективной целевой и служебной бортовой аппаратуры для коммерческих космических систем и глобальных проектов, включая многоспутниковые группировки. Наличие внутри холдинга производственной площадки с возможностью крупносерийного изготовления унифицированной продукции укрепит позиции РКС на рынке аппаратуры для комплектования многоспутниковых группировок, состоящих из нескольких сотен и тысяч космических аппаратов, планируемых к созданию как в рамках государственных программ, так и с привлечением частного капитала.

Холдинг РКС и ЯРЗ с 2018 года совместно совершенствуют тесную производственную кооперацию по созданию различной бортовой аппаратуры. Отлаженная под специфику космической отрасли производственная система Ярославского радиозавода позволяет своевременно и качественно исполнять ключевые заказы. Предполагается, что в рамках углубленной интеграции радиозавод будет также участвовать в выпуске продукции для некосмических отраслей, включая авиационную промышленность, судостроение, топливно-энергетический комплекс, сельское хозяйство и другие смежные рынки.