Global Times: отказ Запада признать интересы России оказался фатальной ошибкой

Мартин Жак: в украинском кризисе Америка себя переоценивает (Global Times, Китай)

Распад СССР означал, что у Америки больше не было соперников, и она лидировала на международной арене. Но с этого момента начинается не расцвет, а упадок США, пишет Global Times. Штаты совершили две серьезные ошибки, одна из которых – неправильное отношение к России.

Вернемся ненадолго в 1991 год. Распад Советского Союза. Конец холодной войны. Триумф Соединенных Штатов. Развал СССР был встречен Западом как новое начало для безграничных возможностей. Теперь все было осуществимо. Теперь мир можно было переделать по образу и подобию Запада. Ограничения предыдущих четырех десятилетий исчезли. В то время было много разговоров о Новом Мировом Порядке. Это был однополярный этап мирового развития: у Америки больше не было соперников, она лидировала на мировой арене и больше ничто не тянуло ее к земле. Но на самом деле, если быть честным, то это был опасный для нее период. Гордыня ударила ей в голову, а мировое господство манило. С этого момента мы можем датировать начало стремительного упадка США, столь безудержного и очевидного.

Америке предстояло совершить две огромные ошибки, которые произошли потому, что она сильно переоценила значение своей победы в холодной войне. Во-первых, она всерьез верила, что может переделывать мир в своих интересах, что ее победа в холодной войне возвестит начало нового века Америки. Философия неоконсерваторов, которая легла в основу президентства Джорджа Буша-младшего, привела к двум разрушительным войнам в Афганистане и Ираке. Это были классические примеры "имперского превышения полномочий". Всего через 20 лет после 1991 года Америка столкнулась с перспективой унизительного поражения в обеих войнах. И добавим к этому то, что Китай вполне ясно показал, что мир далеко не однополярен, а, напротив, становится все более многополярным. Америка, ослепнув от своей помпезности и высокомерия после холодной войны, совершенно неверно поняла, куда движется мир.

Второй огромной ошибкой стало отношение к России. Это был решающий момент: будет ли Вашингтон рассматривать ее как побежденную нацию и относиться к ней соответственно или же пойдет по великодушному пути просвещенной и доброжелательной сверхдержавы. Увы, он выбрал первое. Территорию России сжали, к ней относились, как к побежденной нации, а не как к будущему партнеру, которого нужно лелеять и о котором нужно заботиться. Карта Европы постепенно менялась: восточноевропейские государства выбрали членство в Евросоюзе и НАТО, а 15 бывших советских республик, включая Украину, стали независимыми. Россия вышла из кризиса 1991 года, имея только половину своего прежнего населения, три четверти своей прежней территории и всего 41% своей прошлой экономики. Это было унизительным для нее.

Ключевой проблемой всегда была Украина, исторически являющейся частью России. Как мудро заметил Генри Киссинджер в 2014 году: "Слишком часто украинский вопрос ставится ребром: присоединится ли Украина к Востоку или к Западу? Но, если Украина хочет выжить и процветать, она не должна становиться форпостом одной из сторон против другой — ей следует функционировать как мост между ними". К его совету не прислушались ни США, ни Европа. НАТО неуклонно расширялась, пока не достигла российских границ. Членство Украины в НАТО становилось вопросом времени, тем самым еще больше увеличивалась граница между альянсом и Россией.

После начала военной операции России на Украине политика Америки пошатнулась. Она стала совершать большие ошибки. Отказ Запада признать, что у России есть законные интересы в области безопасности, оказался фатальным. Центральный элемент американской стратегии после окончания холодной войны теперь в руинах. Мы вернулись к ситуации, напоминающей ту, что была до 1989 года. Язык СМИ напоминает времена холодной войны. Но, конечно, это не возврат к холодной войне, которая когда-то бросила гигантскую тень на весь мир. Америка уже не та, что была раньше, так же, как и Европа или Россия. Мир движется вперед. 2022 год — это не 1991 год. Если когда-то Запад доминировал в глобальной повестке дня, то сегодня это все чаще обстоит иначе.

Хотя кризис на Украине, несомненно, важен, он больше не является всеобъемлющим глобальным событием, каким он стал бы три десятилетия назад.

Есть еще один довольно важный факт, который красноречиво показывает, что времена меняются, поскольку подобного нельзя было представить даже десять лет назад, не говоря уже о 1991 годе. В Европе усиливается давление на Китай и попытки сделать из него посредника в украинском кризисе, хотя он – событие, имеющее отношение к Европе и Западу. Неделю назад председатель КНР Си Цзиньпин провел по видеосвязи переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, в ходе которых стороны обсудили ситуацию на Украине. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что кроме Китая, в мире нет другой страны, способной стать посредником: "Мы [европейцы] не можем быть посредниками, это очевидно… и США тоже не могут. Кто остается? Ясно, что это должен быть Китай". Вот как изменился мир.

Джо Байден вслед за Дональдом Трампом заявил, что приоритетом Америки сейчас является Индо-Тихоокеанский регион. Но будучи глобальным гегемоном, который совершил две огромные ошибки, пока думал, что может творить что угодно, Соединенные Штаты и сейчас продолжают отвлекаться на что-то еще: не так давно это был Афганистан, теперь – Украина. Когда-то США были счастливы преданно служить миру, но теперь, столкнувшись с упадком своего господства, они постоянно себя переоценивают из-за собственных ошибок.

Автор: Мартин Жак (Martin Jacques) — бывший старший научный сотрудник факультета политики и международных исследований Кембриджского университета; ныне приглашенный профессор Института современных международных отношений Университета Цинхуа и старший научный сотрудник Института Китая Фуданьского университета.