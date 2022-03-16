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The Sun: это смертоносное оружие России вызвало психологический шок у Запада

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Фрегат Адмирал Горшков успешно произвёл выстрел гиперзвуковой ракетой Циркон
Фрегат Адмирал Горшков успешно произвёл выстрел гиперзвуковой ракетой Циркон.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ

The Sun (Великобритания): Россия публикует кадры пуска атомной ракеты "Циркон", которая при скорости 10000 км/час достигнет Лондона за пять минут

Британия пришла в ужас от "леденящих душу кадров" запуска российской ракеты "Циркон". Они показывают, как именно Путин может нанести ядерный удар по Западу, пишет The Sun. Перехватить и обнаружить ракету невозможно, фактически о ее пуске станет известно только после поражения цели, отмечает автор статьи.

Кремль уже назвал это смертельное оружие, способное нести обычный или атомный заряд, "неостановимым".

Леденящие душу кадры запуска ракеты "Циркон" со скоростью 9 Махов показывают, как именно российский президент может нанести гиперзвуковой ядерный удар по Западу.

Ролик, показанный 9 марта и демонстрирующий запуск ракеты с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море, был представлен в России на фоне завуалированных угроз Путина и его высокопоставленных чиновников о возможности применения ядерного оружия, если какая-либо страна вмешается в российскую спецоперацию на Украине.

Хотя кадры опубликованы только что, считается, что они были сняты в декабре и, возможно, намеренно "придержаны" для того, вызвать и усилить психологический шок у Запада.

Тогда Путин похвастался залповым запуском, хотя соответствующие кадры обнародованы и не были.

Россия неоднократно предупреждала Запад, что он столкнется с "невообразимыми последствиями", если ей бросят вызов из-за Украины. Рано утром 24 февраля Путин предупредил о "последствиях, с которыми вы никогда не сталкивались в своей истории", очевидно намекая на свою готовность нанести ядерный удар.

И опасения, что нынешний разрушительный конфликт может стать ядерным, еще больше возросли, когда российский лидер приказал ядерным силам прийти в состоянии повышенной боевой готовности.

В этом году "Циркон" ставится на вооружение в российскую армию после того, как Путин назвал его испытания успешными.

Российские эксперты говорят, что эта ракета "не имеет аналогов" на Западе.

Телеканал "Звезда", принадлежащий Министерству обороны России, заявил о кадрах: "На них раскрыты малоизвестные стелс-характеристики российской гиперзвуковой ракеты "Циркон"…

"Скорость "Циркона" настолько высока, что не позволяет системе ПВО противника вовремя ее обнаружить. Фактически о ее пуске станет известно уже только после поражения цели".

Зрителям сообщили, что ракета также имеет "изменяемую траекторию", сильно затрудняющую ее обнаружение, а тем более перехват.

"Никто никогда не увидит запуск ракеты и ее полет. Увидят только тогда, когда ракета попадет в цель", — сказал командир фрегата, капитан первого ранга Игорь Крохмаль.

"Это могут быть надводные и береговые цели. Я не думаю, что в ближайшие несколько лет появится что-то, способное противостоять этому".

В декабре Путин заявил: "Циркон — это наши новейшие ракеты, запускаемые с моря по морским и наземным целям. Испытания ракеты прошли успешно, безупречно. Это большое событие для нашей страны, значительный шаг в повышении безопасности России, в укреплении нашей обороноспособности".

Сейчас "Циркон" уже находится в "серийном производстве", а Путин дополнительно назвал это оружие "поистине не имеющим аналогов в мире".

Российское государственное телевидение провозгласило "Циркон" лучшим российским оружием для уничтожения американских городов в случае атомного конфликта.

Считается, что ракета может поражать цели на расстоянии до 1000 километров, хотя есть неподтвержденные данные о том, что его настоящая дальность действия составляет около 2000 километров.

Первоначально "Циркон" будет развернут на российских фрегатах, а затем и на подводных лодках.

Предупреждение Западу

Российский вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия опередила Запад в области гиперзвукового оружия и намерена сохранить свое лидерство.

"Мы вырвались вперед, в частности, в области гиперзвукового оружия и тех систем вооружения, которые основаны на новых физических принципах, — сказал он. - У нас сейчас есть серьезные преимущества в этом отношении перед ведущими западными странами — и мы постараемся сохранить эти наши позиции".

В своем заявлении в самом начале военной спецоперации на Украине Путин сказал: "Несколько слов тем, у кого может возникнуть соблазн вмешаться в разворачивающиеся события извне. Каждый, кто попытается нам помешать и... создать угрозу для нашей страны и нашего народа, должен знать, что ответ будет немедленным и приведет к последствиям, с которыми вы никогда еще не сталкивались в своей истории. Мы готовы к любому сценарию. Все необходимые решения на этот счет приняты. Надеюсь, вы меня услышали".

Ранее в этом месяце Россия провела ядерные учения с использованием подводных лодок и ракет наземного базирования.

В заявлении Северного флота России говорится, что несколько его атомных подводных лодок участвовали в учениях, призванных "отработать маневрирование в штормовых условиях".

Помимо гиперзвуковых ракет, обширный арсенал новой военной техники России включает в себя ракетную систему "Звездный воин", которая может сбивать спутники с орбиты, а также лазерную пушку.

Предполагается, что ракетный комплекс "Звездный воин" будет стрелять двухступенчатыми ракетами-перехватчиками 14Ц033, которые в окончательном варианте смогут быть снабжены кинетической или ядерной боевой частью.

Что же касается российской лазерной пушки, то, по мнению военных экспертов, она будет решать те же задачи, что и ракеты ПВО или ПРО.

Автор: Уилл Стюарт (Will Stewart)

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