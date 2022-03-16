The Economist: Африка не хочет выбирать между Россией и Западом

The Economist (Великобритания): почему Россия пользуется определенной поддержкой в Африке и на Ближнем Востоке

Оказавшись под влиянием жестких санкций, Россия, вероятно, захочет повысить активность в Африке, пишет The Economist. Три года назад Путин заявил о том, что России есть что предложить "африканским друзьям", но так ли это? По мнению автора статьи, сейчас многие африканские страны стоят перед сложным выбором.

Но страны региона будут стараться избегать выбора между ней и Западом

В 2019 году на первом саммите Россия-Африка Владимир Путин принимал 43 африканских лидера — больше, чем число участников аналогичных мероприятий в Великобритании или Франции. На саммите в Сочи президент России раскритиковал Запад за то, что тот навязал африканским странам "политические или иные условия", ссылаясь на упреки в отношении прав человека. "Нам есть что предложить нашим африканским друзьям", — заявил Владимир Путин.

На саммите подчеркивался все более решительный подход России к Африке. После того, как Россия аннексировала Крым в 2014 году, и Запад ввел санкции, она активизировала деятельность по продаже оружия, добыче ресурсов и поддержке неустойчивых режимов. Теперь, когда Россия находится под воздействием гораздо более жестких санкций, она, возможно, пожелает повысить свою активность на континенте. Но считают ли африканские правительства, что у нее по-прежнему есть что им предложить?

Прошедшее 2 марта голосование на Генеральной Ассамблее ООН по резолюции с осуждением начала Россией спецоперации на Украине говорит о том, что многие стараются подстраховаться. Из 54 африканских стран 28 поддержали эту резолюцию, но 17 воздержались, а восемь не явились. Эритрея вместе с Россией, Белоруссией, Северной Кореей и Сирией проголосовала против.

Неизвестно, отражает ли это голосование взгляды простых африканцев. Результаты опросов, проведенных по мобильным телефонам на прошлой неделе в шести африканских государствах для The Economist американской аналитической компанией Premise, свидетельствуют о том, что неоднозначность позиции правительств отражается на общественном мнении. В Кении, Нигерии, Южной Африке и Уганде многие сочли наиболее виновной в проведении спецоперации Россию. Но в Мали и Кот-д'Ивуаре виновной стороной чаще всего называли НАТО.

Голосование в ООН отчасти отражает исторические связи между Россией и правящими партиями, особенно на юге Африки. Многие представители региональной элиты учились в Советском Союзе, у некоторых из них сохранились теплые воспоминания о проведенном там времени. Освободительные партии, которые все еще управляют Анголой, Мозамбиком (на флаге которого изображен автомат Калашникова), Намибией, Южной Африкой и Зимбабве, видели в Советском Союзе союзника в своей борьбе за прекращение правления белых и считают Россию его преемницей. Все воздержавшиеся тоже, хотя Украина входила в состав Советского Союза.

Эта ностальгия неразрывно связана со скрытыми антизападными взглядами. Мурити Мутига из Международной кризисной группы, аналитического центра в Брюсселе, отмечает "возмущение" на территории Африканского рога по поводу "того, как США вели себя во время однополярного мироустройства". Военное вторжение стран НАТО в Ливию в 2011 году, которые проигнорировали Африканский союз, вызвало возмущение таких лидеров, как президента Уганды Йовери Мусевени (Yoweri Museveni), еще одного воздержавшегося. Последовавший за этим хаос, перекинувшийся на Сахель, привел к отдалению тамошних правительств.

Но отношения Африки с Россией в основном связаны не с историей или идеологией, а с личными интересами. Это особенно актуально для стран, которые прибегают к помощи наемников из группы Вагнера, поддерживаемой Евгением Пригожиным, приятелем Путина. По приблизительным оценкам, в Центральноафриканской Республике (ЦАР) насчитывается две тысячи бойцов из группы Вагнера, которые не дают повстанцам свергнуть президента Фостена-Аршанжа Туадеру (Faustin-Archange Touadéra) якобы в обмен на золото и алмазы. Он слишком зависит от них, чтобы изменить политический курс.

Хунта, правящая в Мали после переворота в прошлом году, также обратилась к группе Вагнера. Там работает около 800 наемников, говорит президент Франции Эммануэль Макрон, который выводит французские войска отчасти из-за русских. Как считает Пол Стронски (Paul Stronski) из Фонда Карнеги, из-за спецоперации на Украине внимание Европы к Сахелю еще больше ослабнет, оставляя "относительно открытую дверь" для группы Вагнера. Он добавляет, что Россия будет считать битву за влияние в Сахеле частью более широкой борьбы с западными врагами, являющейся отголоском опосредованных конфликтов времен холодной войны.

Еще одной африканской страной, весьма зависимой от России, является Гвинея. Это уже "побочная жертва" спецоперации, сетует Амаду Ба (Amadou Bah) из неправительственной организации Action Mines Guinée. "Русал, крупный российский производитель алюминия, имеющий в Гвинее три рудника, остановил работу своего глиноземного завода на Украине, который перерабатывает бокситы, добываемые в Гвинее. Гвинейская хунта недавно приостановила работу почетного консула на Украине, по-видимому, чтобы угодить Владимиру Путину.

24 февраля влиятельный суданский генерал Мохаммед Хамдан Дагало (Mohamed Hamdan Dagalo), известный как Хемедти (Hemedti), по-дружески общался с российскими чиновниками. Россия давно добивается военного присутствия в Порт-Судане на Красном море. Но в ближайшие месяцы суданцы, недовольные высокими ценами на хлеб, могут возобновить протесты против поддерживаемой Россией хунты.

Россия пытается расширить свое влияние за пределы нескольких государств с неустойчивыми режимами. Она является крупнейшим экспортером оружия в Африку. С 2014 года объем ее торговли с континентом увеличился, хотя на ее долю по-прежнему приходится всего 2% торговли товарами Африки с остальным миром. Фирмы, связанные с Кремлем, создали торговую ассоциацию, ориентированную на Африку. Дочерняя компания банка ВЭБ (находящегося под санкциями) владеет акциями банка развития "Афрексимбанк".

Для большинства стран Россия — всего лишь один игрок из многих. Как и многие африканские лидеры, президент Анголы с 2017 года Жоау Лоренсу (João Lourenço) пытается создать "портфель внешнеполитических интересов", отмечает Рикардо Соареш де Оливейра (Ricardo Soares de Oliveira) из Оксфордского университета. Ангола продает свою нефть Китаю, участвует в программе МВФ и добывает алмазы вместе с российской горнодобывающей компанией "Алроса". "Исторически у нас сложились отношения со всеми этими странами. Я не считаю это серьезной проблемой", — говорят в кабинете министров Анголы.

В аналогичном положении находится и Эфиопия, которая не голосовала в ООН. Россия является ее крупнейшим поставщиком оружия. В ООН Россия заблокировала усилия по сдерживанию правительства Эфиопии в гражданской войне против повстанцев из ее северного региона Тыграй. А "Газпромбанк" проявил интерес к проекту в восточном сомалийском регионе Эфиопии. Однако "я не уверен, что [Россия] нам нужна больше, чем Запад", — говорит эфиопский чиновник.

Вновь переменчивый Залив

Преследование собственной выгоды и политика выжидания преобладают и на Ближнем Востоке. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) шокировали Америку, воздержавшись на заседании Совете Безопасности ООН 25 февраля. Три дня спустя в заявлении Лиги арабских государств о спецоперации Россия даже не упоминалась. Хотя правительства этих стран проголосовали за предложение Генеральной Ассамблеи, официальные лица Египта и других стран Персидского залива утверждают, что это не их дело: ни с одной из сторон у них нет официальных союзов.

Одна из причин — нефть. Саудовская Аравия стремится сохранить ОПЕК+, альянс производителей, крупнейшими из которых являются она и Россия. Еще одним фактором является оружие. Египет является вторым по величине в регионе получателем американской военной помощи. Но президент Абдель-Фаттах ас-Сиси (Abdel-Fattah al-Sisi) стремился к диверсификации, в том числе путем покупки российских истребителей.

Государства Персидского залива рассчитывают на защиту со стороны Америки. Но теперь они считают, что в его защитном зонтике есть прорехи. Дипломаты надеются, что сохранение нейтралитета в отношении Украины послужит сигналом для Америки. "Если мы не можем рассчитывать на вас, вы не можете рассчитывать на нас", — выразился один из них.

Западные страны с меньшей вероятностью будут наказывать африканские страны за то, что те воздержались. Они знают, что у всех государств есть интересы. "Очень маловероятно, что африканские страны будут вынуждены выбрать чью-то сторону, — говорит профессор Фолашаде Соуле (Folashadé Soulé), также из Оксфорда.

Но, если российские фирмы будут всячески пытаться "найти доллары", они станут для африканцев менее привлекательными. "Я не думаю, что правительству Судана нужны рубли", — говорит юрист. В крупных сделках в области энергетики или добычи полезных ископаемых часто участвуют вспомогательные западные фирмы, которые могут не захотеть привлекать россиян, хотя бы из-за репутационных рисков. Если Запад перестанет покупать российские углеводороды, это тоже может вызвать эффект домино среди африканских покупателей.

Следующий саммит Россия-Африка состоится в конце этого года в Эфиопии. VIP-список его участников покажет, сколько "африканских друзей" пока еще есть у Владимира Путина. Вполне возможно, что их будет меньше, чем 43.