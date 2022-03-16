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"Холодный ответ" НАТО России: альянс проводит масштабные учения (The Sun)

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Военные учения НАТО Cold Response в Норвегии
Военные учения НАТО Cold Response в Норвегии.
Источник изображения: © AFP 2022 / GEIR OLSEN

The Sun (Великобритания): НАТО стягивает 30 тысяч военных и 50 кораблей для масштабных учений на границе России, рискуя вызвать ярость Путина

В Норвегии начались крупнейшие военные учения НАТО Cold Response, сообщает The Sun. Несмотря на эскалацию напряженности в отношениях России и Запада, маневры были запланированы несколько месяцев назад. Их цель – отработать действиях, предусмотренные Статьей 5 Устава НАТО.

Военные учения Cold Response ("Холодный ответ") начались 14 марта в Норвегии на фоне эскалации напряженности между Россией и Западом из-за спецоперации на Украине.

В учениях принимают участие 30 тысяч военных из более чем 25 стран Европы и Северной Америки, 200 самолетов и 50 кораблей.

Крупнейшие учения НАТО, проходящие в нескольких милях от российской границы, были запланированы задолго до начала спецоперации на Украине, но сейчас они имеют повышенное значение.

"Эти учения чрезвычайно важны для безопасности Норвегии и её союзников. Мы отрабатываем союзническое подкрепление Норвегии, – заявил министр обороны страны Одд Ругер Эноксен (Odd Roger Enoksen).

Их проведение не обусловлено действиями российских властей на Украине, но, учитывая обстановку, они имеют повышенное значение".

Цель учений – проверить, как Норвегия и члены Альянса будут работать вместе на суше, в воздухе и на море, что предусматривается Статьей 5 Устава НАТО. В соответствии с этой статьей, страны-члены альянса должны прийти на помощь другому члену организации, если он подвергся нападению.

"Я считаю совершенно нормальным, особенно в нынешней обстановке, тренироваться вместе, чтобы продемонстрировать наш потенциал и готовность защищать наши ценности и стиль жизни", – заявил генерал Ингве Одло (Yngve Odlo), глава штаба вооруженных сил Норвегии, ответственный за проведение Cold Response.

По заявлениям норвежских Вооруженных сил, они предоставили России, в том числе министру обороны, подробную информацию, поскольку это чрезвычайно важно, чтобы избежать недопонимания и ненужного конфликта.

Россия отказалась от роли наблюдателя на учениях, которые проводятся каждые два года и продлятся до первого апреля.

Алики Кратеру (Aliki Kraterou)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Великобритания
Норвегия
Россия
Украина
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Военные учения
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