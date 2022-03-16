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В Таджикистане на маневрах российская войска используют новую бронетехнику

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Источник изображения: vpk-news.ru

Военнослужащие 201-й военной базы РФ впервые задействовали новые танки Т-72Б3М и модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М.

Учения проходят на полигоне у афганской границы в Таджикистане.

Об этом сообщил Центральный военный округ. 

«На основном этапе учения мотострелковые подразделения, усиленные танками, отработают активные действия в обороне и в наступлении с нанесением контрударов», - говорится в сообщении. 

Экипажи современных танков с улучшенными боевыми характеристиками выполнят огневые засады с совершением маневров во фланг и тыл противника. 

Учении я проходят на полигоне «Харб-Майдон» в Таджикистане, в маневрах задействованы мотострелковые, артиллерийские, танковые и другие подразделения 201-й базы. 

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