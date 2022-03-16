В Таджикистане на маневрах российская войска используют новую бронетехнику

Военнослужащие 201-й военной базы РФ впервые задействовали новые танки Т-72Б3М и модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М.

Учения проходят на полигоне у афганской границы в Таджикистане.

Об этом сообщил Центральный военный округ.

«На основном этапе учения мотострелковые подразделения, усиленные танками, отработают активные действия в обороне и в наступлении с нанесением контрударов», - говорится в сообщении.

Экипажи современных танков с улучшенными боевыми характеристиками выполнят огневые засады с совершением маневров во фланг и тыл противника.

Учении я проходят на полигоне «Харб-Майдон» в Таджикистане, в маневрах задействованы мотострелковые, артиллерийские, танковые и другие подразделения 201-й базы.