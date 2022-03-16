Под санкции США попали военные и оборонка РФ

Госдепартамент США объявил о введении санкций в отношении 11 высокопоставленных представителей оборонного сектора России.

«Государственный департамент продолжает налагать серьезные санкции на российских руководителей оборонной отрасли», - говорится в сообщении, распространенном Госдепом.

Отмечается, что новые санкции коснутся 11 физических лиц, которые работают или работали в оборонном секторе РФ.

Среди тех, кого затронут санкции, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко, Тимур Иванов, Юнус-Бек Евкуров, Дмитрий Булгаков, Юрий Садовенко, Николай Панков, Руслан Цаликов, Геннадий Жидко, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Уточняется, что все имущество данных лиц, которые находится в Соединенных Штатах или находится во владении или под контролем лиц из США, будут заблокированы.

«Кроме того, также блокируется любых юридических лиц, которым прямо или косвенно принадлежат на 50 или более процентов одному или нескольким лицам, включенным в санкционный список», - цитирует Интерфакс Госдеп США.