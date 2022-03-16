Войти
Военно-промышленный курьер

Под санкции США попали военные и оборонка РФ

548
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Госдепартамент США объявил о введении санкций в отношении 11 высокопоставленных представителей оборонного сектора России.

«Государственный департамент продолжает налагать серьезные санкции на российских руководителей оборонной отрасли», - говорится в сообщении, распространенном Госдепом.

Отмечается, что новые санкции коснутся 11 физических лиц, которые работают или работали в оборонном секторе РФ.

Среди тех, кого затронут санкции, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко, Тимур Иванов, Юнус-Бек Евкуров, Дмитрий Булгаков, Юрий Садовенко, Николай Панков, Руслан Цаликов, Геннадий Жидко, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Уточняется, что все имущество данных лиц, которые находится в Соединенных Штатах или находится во владении или под контролем лиц из США, будут заблокированы.

«Кроме того, также блокируется любых юридических лиц, которым прямо или косвенно принадлежат на 50 или более процентов одному или нескольким лицам, включенным в санкционный список», - цитирует Интерфакс Госдеп США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Росгвардия
РОЭ
Персоны
Булгаков Дмитрий
Криворучко Алексей
Михеев Александр
Цаликов Руслан
Шугаев Дмитрий
Похожие новости
16.03.2022
США вводят санкции в отношении 11 физлиц в оборонном секторе РФ - Госдеп
29.12.2021
Главные достижения оборонно-промышленного комплекса России в 2021 году
25.11.2021
Российский «Супераллигатор»: цена определена
20.09.2021
Реинкарнация стального «Крокодила»
23.12.2020
В "Ростехе" назвали новые санкции Минторга США очередными недружественными действиями
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.03 14:43
  • 19706
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.03 14:32
  • 3
Танк-робот "Штурм" начнут испытывать в апреле
  • 16.03 14:25
  • 116
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 16.03 11:13
  • 16
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 16.03 10:07
  • 7
Спецоперация России: первые оценки американских экспертов
  • 16.03 09:03
  • 1
Япония запросила нового мирового порядка
  • 15.03 14:53
  • 1
Стало известно о планируемых испытаниях российского ударного робота
  • 15.03 11:52
  • 2
Мечта, а не самолет
  • 15.03 09:06
  • 200
Дополнительные функции
  • 15.03 06:55
  • 5
WIRED: "Война России на Украине Может Спровоцировать Еще один глобальный дефицит Чипов", 22.02.2022
  • 15.03 04:57
  • 9
В Вашингтоне заявляют, что США, несмотря на предупреждения РФ, продолжат поставки оружия на Украину
  • 14.03 19:20
  • 4
Видео: Российские военные взяли под контроль еще один аэродром на Украине
  • 14.03 17:50
  • 235
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 14.03 10:38
  • 1
Наступление по тонкому льду
  • 14.03 06:13
  • 1
Шойгу оценил ход спецоперации: Все по плану