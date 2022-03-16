Войти
Интерфакс-АВН

Военные РФ задействовали на учении в Таджикистане новые танки и бронетехнику

481
0
0
Танк Т-72Б3М
Танк Т-72Б3М.
Источник изображения: www.militaryparitet.com

Екатеринбург. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие 201-й военной базы РФ впервые задействовали новые танки Т-72Б3М и модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М на учении, которое проходит на полигоне у афганской границы в Таджикистане, сообщил Центральный военный округ (ЦВО) во вторник.

"На основном этапе учения мотострелковые подразделения, усиленные танками, отработают активные действия в обороне и в наступлении с нанесением контрударов", - говорится в сообщении пресс-службы округа.

"Экипажи современных танков с улучшенными боевыми характеристиками выполнят огневые засады с совершением маневров во фланг и тыл противника", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что учение, в котором задействовано более 1 тыс. российских военнослужащих и свыше 300 единиц техники, а также вертолеты, стартовало на полигоне "Харб-Майдон" в Таджикистане 14 марта и завершится 18 марта. В маневрах задействованы мотострелковые, артиллерийские, танковые и другие подразделения 201-й базы.

На основном этапе учения военнослужащие отработают блокировку и уничтожение незаконных вооруженных формирований с применением разведывательно-огневых и разведывательно-ударных комплексов, сообщали в пресс-службе ЦВО.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами (входит в Центральный военный округ). Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее составе - мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

На фоне прихода к власти в Афганистане в 2021 году движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) российские военные сообщали об усилении базы в Таджикистане новым вооружением. В частности, 6 декабря она получила 30 модернизированных танков Т-72Б3М для замены боевых машин более ранних модификаций.

Кроме того, командующий войсками ЦВО Александр Лапин сообщал в 2021 году, что три мотострелковых батальона 201-й базы полностью перевооружены на современную боевую технику - БМП-2М и БТР-82А. Ее зенитные подразделения получили новые и всепогодные комплексы "Верба".

"Также на базу поступили противотанковые управляемые ракетные комплексы "Корнет", снайперские винтовки АСВК-М "Корд", автоматы АК-12, реактивные пехотные огнеметы повышенной дальности и мощности и техника служб тылового и технического обеспечения", - сказал в ноябре 2021 года Лапин.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Таджикистан
Продукция
АК-12
БМП-2
БМП-2М
БТР-82
БТР-82А
КСВК
Система поражения "Ратник"
Т-72
Т-72Б
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
07.03.2022
Военные РФ провели учение в Таджикистане по поиску замаскированных объектов "противника"
15.02.2022
Боевые вертолеты и ПВО С-300 задействованы в учении военных РФ в Таджикистане
14.02.2022
Российские военные на учении в Таджикистане отработали отражение атаки условного противника на полевой лагерь
07.02.2022
Военные РФ провели в Таджикистане учение по уничтожению условных террористов
13.12.2021
Российские военные в Таджикистане направили новые танки на горный полигон
07.12.2021
База РФ в Таджикистане получила новые танки
27.10.2021
Разрешите подключиться: Среднюю Азию накроют «военным интернетом»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.03 14:43
  • 19706
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.03 14:32
  • 3
Танк-робот "Штурм" начнут испытывать в апреле
  • 16.03 14:25
  • 116
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 16.03 11:13
  • 16
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 16.03 10:07
  • 7
Спецоперация России: первые оценки американских экспертов
  • 16.03 09:03
  • 1
Япония запросила нового мирового порядка
  • 15.03 14:53
  • 1
Стало известно о планируемых испытаниях российского ударного робота
  • 15.03 11:52
  • 2
Мечта, а не самолет
  • 15.03 09:06
  • 200
Дополнительные функции
  • 15.03 06:55
  • 5
WIRED: "Война России на Украине Может Спровоцировать Еще один глобальный дефицит Чипов", 22.02.2022
  • 15.03 04:57
  • 9
В Вашингтоне заявляют, что США, несмотря на предупреждения РФ, продолжат поставки оружия на Украину
  • 14.03 19:20
  • 4
Видео: Российские военные взяли под контроль еще один аэродром на Украине
  • 14.03 17:50
  • 235
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 14.03 10:38
  • 1
Наступление по тонкому льду
  • 14.03 06:13
  • 1
Шойгу оценил ход спецоперации: Все по плану