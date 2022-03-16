Военные РФ задействовали на учении в Таджикистане новые танки и бронетехнику

Екатеринбург. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие 201-й военной базы РФ впервые задействовали новые танки Т-72Б3М и модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М на учении, которое проходит на полигоне у афганской границы в Таджикистане, сообщил Центральный военный округ (ЦВО) во вторник.

"На основном этапе учения мотострелковые подразделения, усиленные танками, отработают активные действия в обороне и в наступлении с нанесением контрударов", - говорится в сообщении пресс-службы округа.

"Экипажи современных танков с улучшенными боевыми характеристиками выполнят огневые засады с совершением маневров во фланг и тыл противника", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что учение, в котором задействовано более 1 тыс. российских военнослужащих и свыше 300 единиц техники, а также вертолеты, стартовало на полигоне "Харб-Майдон" в Таджикистане 14 марта и завершится 18 марта. В маневрах задействованы мотострелковые, артиллерийские, танковые и другие подразделения 201-й базы.

На основном этапе учения военнослужащие отработают блокировку и уничтожение незаконных вооруженных формирований с применением разведывательно-огневых и разведывательно-ударных комплексов, сообщали в пресс-службе ЦВО.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами (входит в Центральный военный округ). Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее составе - мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

На фоне прихода к власти в Афганистане в 2021 году движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) российские военные сообщали об усилении базы в Таджикистане новым вооружением. В частности, 6 декабря она получила 30 модернизированных танков Т-72Б3М для замены боевых машин более ранних модификаций.

Кроме того, командующий войсками ЦВО Александр Лапин сообщал в 2021 году, что три мотострелковых батальона 201-й базы полностью перевооружены на современную боевую технику - БМП-2М и БТР-82А. Ее зенитные подразделения получили новые и всепогодные комплексы "Верба".

"Также на базу поступили противотанковые управляемые ракетные комплексы "Корнет", снайперские винтовки АСВК-М "Корд", автоматы АК-12, реактивные пехотные огнеметы повышенной дальности и мощности и техника служб тылового и технического обеспечения", - сказал в ноябре 2021 года Лапин.