Cumhuriyet: Европа стремится к независимости. Существование НАТО под угрозой

Cumhuriyet (Турция): построение "нового мирового порядка"

Совместное заявление Путина и Си и военная операция России на Украине – два важнейший события с точки зрения создания нового миропорядка, пишет Cumhuriyet. Автор статьи делится предположениями о будущем мироустройстве. Ясно одно: США больше не смогут быть единоличным сувереном.

"Совместное заявление", подписанное председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным 4 февраля 2022 года, и военная операция, начатая Россией 24 февраля 2022 года, – два критически важных дополняющих друг друга события с точки зрения построения нового мирового порядка.

Упомянутое заявление, которое я 10 февраля 2022 года назвал в этой колонке "заявлением о новом мировом порядке", откровенно манифестировало "новый период, новый расклад сил, новый порядок". А военная операция, стартовавшая 24 февраля, по сути относится к вопросу о том, как пояс НАТО вокруг России превратится в нейтральный пояс и как будет формироваться архитектура европейской безопасности. И это, естественно, касается будущего трансатлантического альянса.

Сегодня я попытаюсь нарисовать проекцию этого нового мирового порядка с помощью имеющихся, но еще "сырых" данных.

Раскол в НАТО и независимая Европа

1. Расширение НАТО в сторону России начиная с 1999 года и преобразование альянса в составе 16 членов в структуру из 30 членов подошло к концу. Членство Украины и Грузии больше невозможно. Более того, некоторые из стран Балтии и Восточной Европы в предстоящий период будут стремиться продолжать свое членство в НАТО исключительно на политическом уровне.

2. Расхождения внутри НАТО в составе 30 членов, которые начались с заявления Франции о "смерти мозга" и еще более проявились с определением позиции относительно украинского кризиса, приведут к тому, что одни страны приостановят военное членство в альянсе, а другие – полностью выйдут из НАТО. Само существование НАТО будет всерьез поставлено под сомнение.

3. Германия и Франция будут стремиться сделать Евросоюз важным политическим и экономическим центром нового мирового порядка. Путь к этому, конечно, лежит через создание европейской армии и провозглашение ЕС независимой от США стратегии.

4. Процесс строительства архитектуры европейской безопасности, начатый США после распада СССР путем раздела Югославии на восемь частей, завершился. Новая архитектура европейской безопасности в конечном счете будет формироваться Германией – Францией и Россией.

Конец модели единой валюты

5. Попытки США интегрировать ЕС и Индию в свою основную стратегию против России и Китая, соответственно, терпят неудачу. В новом мировом порядке ЕС и Индия будут действовать как независимые центры.

6. Порядок ООН будет пересмотрен, станет обновленным и усиленным. Появятся новые схемы, включая постоянное членство Германии и Индии в Совете Безопасности.

7. Главенствующая роль будет принадлежать не G7, с помощью которой США заправляют "либеральным порядком", а G20 под стать новому порядку.

8. Место "однополярной модели экономики" займет "многополярная модель". Институты старого либерального порядка, такие как единая валюта (доллар), единый банк (Всемирный банк), единое финансовое учреждение (МВФ), единая банковская система (SWIFT), изменятся, когда в этих институтах повысится вес новых центров, при этом новые центры создадут альтернативы этим институтам. (Собственно говоря, уже начали появляться альтернативы, такие как валютная корзина и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций).

9. Всемирная торговая организация будет обновлена в соответствии с новым порядком. Господство Атлантики в международном торговом праве будет сбалансировано, и оно станет более справедливым.

Место Турции

Таким образом, порядок, который США начали строить в 1945 году и в котором с 1991 года пытаются быть единоличным сувереном, отныне меняется. Формируется новый мир, в котором не только США, но и Китай, ЕС, Россия, Индия выступают в качестве глобальных центров силы...

В этой связи мы должны рассматривать вопрос не через узкую призму, а на основе интересов угнетенных и развивающихся стран мира.

С другой стороны, все это, как мы упомянули выше, – лишь проекция, которую мы пытаемся построить с опорой на имеющиеся "сырые" данные. Мы продолжим обсуждать и развивать эту тему.

Отдельный вопрос, который нуждается в обсуждении, состоит в том, каким будет место Турции в этом новом порядке. Для начала могу сказать следующее. На одной чаше весов – вероятность того, что Турция займет свое место в новой архитектуре европейской безопасности, примкнув в качестве четвертого игрока к трио Россия – Германия – Франция, а на другой чаше – вероятность того, что Турция присоединится к трио США – Великобритания – Израиль. Первое – это позиция, которую "независимая Турция" сможет занять в новом мировом порядке, а второе – это сохранение нынешнего положения "Турции, привязанной к Атлантике". То, какая чаша перевесит, будет зависеть от хода внутриполитической борьбы.

Мехмет Али Гюллер