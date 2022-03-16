Sasapost: шесть стран, которые упразднили свои армии

Sasapost (Египет): шесть стран, которые упразднили свои армии. Как они себя защищают?

До промышленной революции многие страны не имели регулярной армии. Но и в нынешнее время некоторые государства не хотят иметь армию по разным причинам. Здесь рассказано об этих странах, а также о мотивах принятия ими такого решения.

Человек испытывает на себе тяготы войны с тех пор, как познал земледелие и стабильность. С момента зарождения человечества люди воевали друг с другом по разным причинам. Но ранее не было так называемой "регулярной армии" или "военного блока", главной заботой которых является защита территорий и границ.

До промышленной революции многие страны не имели регулярной армии. В настоящее время некоторые государства не хотят иметь армию по разным причинам. Одни стремятся сохранить "нейтралитет" в международных конфликтах, а другие положились на своих соседей и военные договоры, переложив ответственность за защиту своей территории на плечи третьих стран. Ниже мы расскажем о государствах, которые не имеют регулярной армии и поделимся причинами принятия такого решения.

Княжество Андорра: армии нет, оружие для всех

Андорра – княжество, расположенное на склонах Пиренейских гор между Испанией и Францией. Страна имеет небольшие размеры, ее площадь составляет не более 500 км2. Она является идеальным местом для туризма и катания на лыжах и сноуборде. До Первой мировой войны Андорра содержала вооруженные силы численностью около 600 человек, которые должны были охранять границы страны. Андорра не имеет выхода к морю, поэтому у нее никогда не было военно-морского флота.

В Андорре были "вооруженные силы", но это не была регулярная армия. В состав ее "армии", именуемой "сометент", входили главы домохозяйств, то есть трудоспособные мужчины, призванные подавлять гражданские беспорядки в стране.

"Сометент" не участвовал в боевых действиях более 700 лет, однако в стране есть специальное церемониальное подразделение, состоящее из двенадцати человек, чья роль состоит в том, чтобы представлять андоррский флаг на официальных мероприятиях. "Сометент" остается гордостью андоррцев и по сей день. Историческая униформа и оружие передается из поколения в поколение. Более того, каждая семья должна иметь огнестрельное оружие, чтобы в случае необходимости защитить родину.

В настоящее время Андорра не имеет военного бюджета и полагается на бойцов-добровольцев. Полиция отвечает за безопасность только в пределах границ страны. У Андорры также есть договоры с Францией и Испанией, от которых она зависит в плане военной обороны.

Коста-Рика: упразднение армии для защиты страны

Коста-Рику довольно часто называют "Швейцарией Центральной Америки" из-за ее миролюбивой политики. Но за миролюбием костариканцев стоит кровавая история. После окончания гражданской войны в 1948 году, унесшей жизни более двух тысяч костариканцев, было объявлено об упразднении вооруженных сил. Принятая 7 ноября 1949 года Конституция запретила создание и содержание в мирное время постоянной профессиональной армии.

Регулярная армия в Коста-Рике была упразднена после завершения гражданской войны, которая стала самым кровавым событием в истории страны.

"Военное решение конфликтов должно быть последним средством. Необходимо все разногласия решать за столом переговоров", – сказал президент Коста-Рики Оскар Ариас Санчес, получивший Нобелевскую премию мира за миротворческую деятельность в Центральной Америке.

Костариканцы гордятся своим миролюбием. 1 декабря ежегодно отмечается День расформирования вооруженных сил в Коста-Рике. Президент Карлос Альварадо сказал: "Решительные действия, включая упразднение армии, позволили нам больше вкладываться в социальную сферу и укреплять государственные институты. Благодаря этому мы сегодня может эффективно противостоять пандемии и ее последствиям".

Исландия: изоляция острова сделала армию ненужной

Некоторых может удивить тот факт, что у Исландии нет собственной армии, хотя она входит в состав НАТО, которая по сути является военным блоком. Исландия не имеет собственных вооруженных сил, несмотря на наличие миротворческих сил, подчиняющихся Министерству иностранных дел Исландии, участвующих в операциях НАТО и ООН. В стране также есть специально подготовленная береговая охрана и антитеррористические силы под названием "Отдел викингов".

Исландия – изолированный остров, то есть она находится вдали от международных конфликтов и пограничных проблем. Она подписала военные договоры со своими северными соседями – Норвегией и Данией. Исландия также является членом НАТО, поэтому может рассчитывать на армию альянса в случае любых внешних угроз.

Соединенные Штаты в обмен на обещание оборонять Исландию получили разрешение на размещение военной базы в этой стране. После вывода американских войск с военной базы Кеблавик и передачи ее Береговой охране Исландии, США обязались защищать остров в случае внешней угрозы.

В 2020 году премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир дала понять, что, хотя в аэропорту Кеблавик есть некоторые американские военные объекты, о постоянном военном присутствии США в стране или новой военной базе в Исландии, речи быть не может.

Княжество Лихтенштейн: армия упразднена в целях экономии

После Австро-прусско-итальянской войны 1866 года в целях экономии бюджета маленькое немецкоязычное государство Лихтенштейн упразднило свою армию. Лихтенштейн, по примеру Швейцарии, провозгласил себя нейтральным государством, но он не совсем миролюбив. В княжестве допускается создание армии во время войны, хотя такого не наблюдалось с тех пор, как она была распущена в середине XIX века. Тем не менее формирование армии остается возможным, если в этом будет необходимость.

Это не значит, что у Лихтенштейна не было проблем с момента упразднения армии. Есть известные инциденты, некоторые даже довольно забавные, которые произошли между ним и Швейцарией. В 1980 году швейцарская армия выпустила снаряды во время учений и по ошибке сожгла участок леса в Лихтенштейне.

Швейцарцы утверждали, что причиной ошибочного запуска стал сильный ветер, но в итоге швейцарское правительство выплатило несколько миллионов франков за ущерб, нанесенный лесам Лихтенштейна.

Семь лет спустя в ходе военных учений новобранцы швейцарской армии получили приказ создать наблюдательный пост в Тризенберге. Когда солдаты прибыли в пункт назначения и приступили к выполнению поставленной задачи, местные жители собрались вокруг них и поинтересовались, что швейцарские военнослужащие делают в их городке. Только тогда швейцарцы поняли, что Тризенберг находится в Лихтенштейне, а не в Швейцарии.

Ночью 2007 года рота из 170 швейцарских солдат по ошибке вошла в Лихтенштейн и продвинулась вглубь страны на несколько километров, пока кто-то не закричал: "Эй, это не Швейцария". В этот момент солдаты поняли, что находятся не в Швейцарии. Они развернулись и покинули территорию соседнего государства.

"Не то, чтобы они ворвались сюда с боевыми вертолетами или что-то в этом роде… такое случается", – заявил тогда Маркус Амманн, официальный представитель Министерства внутренних дел Лихтенштейна, ссылаясь на два предыдущих инцидента с армией Швейцарии.

Панама: американцы запретили создавать армию

В 1983 году была создана Национальная гвардия Панамы, но она просуществовала недолго. Она была расформирована через шесть лет, то есть в 1989 году, когда США вторглись в Панаму. С тех пор эта страна обходится без собственной армии.

Хотя у Панамы нет подписанного договора о взаимной обороне с Соединенными Штатами, предполагается, что они окажут военную помощь в силу своих геостратегических интересов, так как Панамский канал для судоходства имеет такое же значение, как и Суэцкий канал.

Маврикий: прочные отношения удерживают от создания бесполезной армии

Маврикий – это островное государство в юго-восточной части Индийского океана, примерно в 860 километрах к востоку от Мадагаскара. На Маврикии нет регулярной армии, но есть два военизированных подразделения: Национальная береговая охрана и Специальные мобильные силы (около 1400 человек), которые обеспечивают соблюдение законности и правопорядка.

Непонятно, кто придет на помощь, если Маврикий когда-либо столкнется с военным вторжением, но, учитывая множество экономических и политических связей, связывающих это островное государство с другими странами, ему в обозримом будущем не о чем беспокоиться, кроме сохранения и налаживания прочных политических союзов со своими соседями в Африке. Следует также отметить, что Маврикий имеет хорошие отношения со странами Евросоюза.