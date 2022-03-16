Лечить и лечиться

Заявленная денацификация Украины вызовет много вопросов к российским элитам

Избавить соседнюю братскую страну от вируса нацизма – задача, безусловно, важная и нужная. Но насколько она решаема в принципе? Об этом мы беседуем с Евгением Сатановским, президентом научного центра «Институт Ближнего Востока» и давним автором газеты «ВПК».

– Когда объявляют о денацификации Украины как поставленной цели, что, на ваш взгляд, имеется в виду?

– Превращение Украины в нормальное место обитания всех ее жителей. Когда будет ровно ноль людей, исповедующих нацистские или ярые националистические взгляды, как в руководстве страны, так и среди тех, кто учит людей, кто работает в информационной сфере. Невозможно существовать в нормальном режиме там, где людей учат ненавидеть чужой язык, людей другой национальности, где за это могут убить. Люди должны привыкнуть существовать, уважая соседей вне зависимости от того, какие им в детстве про них рассказывали анекдоты и насколько нравится им то, что те едят, как разговаривают и как они строят себе дома и в них живут. Это очень просто. Это зачистка от плесени, от гнили, от яда. Организм бывает отравлен не только у человека. Такое бывает и у страны, у государства. Если его что-то отравляет, надо отсечь пораженные части. А дальше эти люди могут куда угодно уезжать и продолжать отравлять, если им там это позволят, как было, например, с бандеровцами, которые ушли после того, как Красная армия изгнала с Украины нацистов. И очень многие из них уехали в Канаду, укрылись в Соединенных Штатах. Кто-то укрылся в Европе. Но сейчас они вернулись. И за весь постсоветский период сделали все, чтобы отравить нынешнюю Украину. Придется очищать этот организм.

“Если бы не обрушившиеся на нашу голову санкции, не явный звериный оскал того нацизма, который сегодня поднялся по всему западному миру под названием русофобия, то мы бы, может, просто сгнили до состояния, в котором уже и сделать ничего не смогли бы”

– Когда говорят денацификация, вспоминается послевоенная Германия. Там была в числе прочего и своеобразная люстрация – запрет на профессию для носителей идеологии, а также штрафы и принудительные работы. Такой же процесс можно ожидать на Украине?

– А в Германии прошла денацификация? Да нет, не прошла. И в Австрии она не прошла. И в Венгрии не прошла, из-за чего и было Венгерское восстание 1956 года, когда пришлось вводить войска. А не прошла она потому, что все те люди, которые были преступниками, иногда с руками по плечи в крови, не отсидели свое. Они были выпущены. Они были амнистированы. Они были интегрированы в государственный аппарат, в разведку, в армию ФРГ. Они заняли достаточно высокие посты в массе стран мира, в том числе арабского Востока, Турции, Ирана. Они были взяты на работу в спецслужбы Соединенных Штатов, Латинской Америки. Не было там никакой денацификации на самом деле, не было.

– А она возможна вообще?

– Как работать. Работать надо уметь без иллюзий, без глупостей, без попытки заигрывать со сторонниками нацистов ради популизма. Хрущев выпустил из лагерей всех бандеровцев, исходя из того, что ему надо было расправиться с наследием Сталина. И люди эти не отбыли сроки наказания, ничуть не изменившись, они вернулись на Украину. И в результате параллельно проходило два процесса. С одной стороны, бандеровские схроны действовали на Западной Украине, по-моему, до 1962 года, а с другой – вышедшие из лагерей бандеровцы интегрировались во власть, входили в руководство профсоюзов или колхозов, партийных ячеек и комсомольских организаций. Мимикрировали. Постепенно выжигали и выжимали из власти интернационалистов, поднимали сначала тихо, потом все более открыто знамя украинского национализма в самых радикальных его формах. И сегодня мы имеем такую достаточно грустную ситуацию. Но что теперь поделать? Деваться просто некуда. Кто из них умнее, те поймут, что ситуация изменилась, и перестанут вредить. Кто поглупее – либо сбегут, либо их придется уничтожать. Вот и все.

– Или как минимум изолировать от общества…

– Изолировать от общества человека невозможно. Гораздо проще, если этих людей там не будет. Западная Украина открыта. Они могут жить в Польше, в Германии – где угодно. Вот сейчас видно, как в Польше, в Молдавии, в Германии те, кто уже туда добежал, демонстрируют, что они на самом деле собой представляют, вызывая абсолютную оторопь местного населения. Тем более что нацизм – он же не только относительно русских, цыган или евреев. Как они поляков в Волыни резали...

– Тоже вопрос, почему поляки забыли украинским националистам Волынскую резню? В чем причина подобной забывчивости?

– Поляки забыли Волынскую резню, а евреи украинские, особенно те, кого во власть там пропихнули, стараются делать вид, что они не имеют никакого отношения к холокосту, потому что американцы командуют парадом. Вся информационная сфера пронизана американской пропагандой. Да – дешевой, глупой, мерзкой, подлой, лживой, но очень эффективной. Нет на самом деле государства, которое выстроило бы лучшую пропаганду, лучшую рекламу себя, чем США.

Евгений Сатановский

Евгений СатановскийДавайте вспомним самих себя. Конец 80-х, 90-е годы да и 2000-е – мечта об Америке, «америкен бой, уеду с тобой». Страстная любовь ко всему американскому, встречаясь с заокеанской действительностью, рушилась, потому что вдруг оказывалось, что Америка другая. Безусловно, в Америке есть очень много хорошего: замечательные работящие люди, трудолюбивые, иногда безмерно щедрые, иногда очень добрые, великие национальные парки, замечательные музеи, литература, музыка – масса всего, что у них можно и нужно перенимать. Но потом вы выходите на американскую улицу... Я помню, как меня в 90-м году поразил Нью-Йорк. А уж Бостон, где мы просто проезжали с женой, мимоходом проехали совершенно случайно, направляясь к порту, через район, где живут местные негры, которых очень вежливо называют афроамериканцы. А потом вы сталкиваетесь с местным ханжеством, с политической элитой, с культурной или околокультурной – той, что проявила себя ярчайшим образом в движении BLM, в спекуляциях вокруг президентских выборов. Вы вдруг видите людей безмерно богатых, но совершенно необразованных, удивительно тупых, но самодовольных. Вы видите много того, что проявилось у нас в новых русских и в их окружении. А иначе чего бы наша нынешняя шпана, которая называет себя элитой, вся эта аристократия помойки так ринулась, ничего не понимая в происходящем, осуждать происходящую на Украине спецоперацию. И не только из материальных соображений. Но у людей реально американизированное сознание. И это плохо, потому что западное общество сейчас переживает тяжелый кризис. Но и наше-то точно в таком положении. Люди всю жизнь копировали черт знает что. Ну и скопировали на уровне жалкого подражания. И что ж теперь поделать? Они такие, как они есть. Других у нас нет.

При этом огромная масса и населения страны, и некоторая часть ее государственной или интеллектуальной элиты действительно сохранила мозги в голове еще со времен старого очень неплохого советского образования. Но система-то новая. И опять она американизирована до предела – это касается и вузов, и школ. Одна из главных угроз будущему страны – это модернизация, оптимизация и реформа ее науки, ее образования, ее промышленности, ее культуры, которые мы пережили за последние 30 лет.

У нас не как в старом анекдоте, когда говорят: группа из пяти человек на Украине – это партизанский отряд из четырех с предателем. А у нас партизанский отряд почти целиком весь состоит из такого рода предателей, если говорить о нашем собственном руководстве. Именно поэтому они вывозили все деньги из страны за рубеж, вывезли почти три триллиона долларов – все, что уходило от нас за рубеж, на порядки превышает любые инвестиции оттуда.

Мы не получаем с Запада никаких технологий, это сплошное вранье имени Чубайса. Мы гробим свои технологии. А единственный наш шанс – это санкции. Спасибо им огромное. Если бы не обрушившиеся на нашу голову санкции, не новый железный занавес, не явный звериный оскал того нацизма, который сегодня поднялся по всему западному миру под названием русофобия, то мы бы, может, просто сгнили до состояния, в котором уже и сделать ничего не смогли бы.

– То есть нынешняя всеобщая западная русофобия – почти то же, что и нацизм?

– Это он и есть. Нацизм откуда пришел в Германию? Не из Франции ли и Великобритании? Первые концлагеря англичане создали. У нас больше про «Нормандию – Неман» рассказывали, про Де Голля. А вся Франция была с Гитлером. Вся Европа была с Гитлером. Это и есть европейские ценности. Настоящие европейские ценности – инквизиция и костры аутодафе, это холокост и геноцид цыган, это концлагеря и гетто. Можно, конечно, сказку рассказывать, мультики красивые с доброй музыкой и розовыми единорогами пускать и говорить: «Вот видите, как хорошо». Да нет, хорошо-то хорошо, только за этим стоит такое зверье... И заметьте, почти целиком и мгновенно и Европа, и Америка, весь западный мир впали в то скотское состояние озверевшей толпы, которое у них было, когда, например, Гитлер проводил нацификацию Германии. Была либеральнейшая Веймарская республика, естественно, воровская, как всегда бывает с демократиями. Но дико либеральная, демократичная. За сколько лет ее превратили в Третий рейх, который развязал Вторую мировую войну и холокост? Да лет за пять. Это быстро делается.

– К сожалению, пришлось убедиться в этом и на современном примере. Прошлую Украину не вернуть, но как-то придется наводить порядок в новой. Как?

– Я не знаю. И никто не знает. Это зависит от массы факторов. Ведь сколько у нас своей такой же сволочи, которая постарается, как старается сейчас армию остановить, сорвать любую денацификацию. Сколько людей окажутся в этом не заинтересованы, потому что если она будет на Украине проведена, то почему тем же в нашей стране не заняться? А им ли не зададут вопрос: «Ребята, а вы сами что собой представляете?». У них там бандиты и уголовники управляют страной, в каждом городе свой батька. И проституирующая готовность свою страну и свой народ отправить в небытие – и это государственная элита, чиновники. А наши не тем же занимаются? Весь финансово-экономический блок правительства России на чем стоит последние 30 лет? Чубайсу тому же могут вопросы задать, где обещанные «Волги» по две за ваучер и чем вообще он занимался последние три десятка лет? Поэтому я понятия не имею, будет ли то, о чем говорит наш президент, на Украине сделано. Это печально. А что из этого выйдет, откуда же я знаю.

Беседовал Алексей Песков

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 9 (922) за 15 марта 2022 года