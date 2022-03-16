Наконец-то санкции

Экономическое давление – именно то, чего недоставало России для обретения технологической независимости

С началом специальной военной операции на Украине объединенный Запад четко объявил всему миру и прежде всего украинским властям, что прямого военного вмешательства НАТО в боевые действия не будет. Бесспорно, свою роль сыграло и демонстративное поручение Верховного главнокомандующего министру обороны РФ перевести стратегические силы сдерживания на «особые режим дежурства», что было вполне корректно истолковано как демонстрация решимости руководства России перейти при необходимости к применению ядерного оружия. Однако отказавшись от применения военной силы, Запад основной удар нанес по нашей экономике и промышленному производству путем ввода беспрецедентных по масштабу и глубине экономических санкций, устроив по сути экономическую блокаду.

Строго говоря, согласно Международному праву сам факт ввода такой блокады Россия имеет право рассматривать как акт агрессии Запада и его союзников. То есть де-факто с момента объявления этих санкций мы находимся в состоянии войны с Западом, хотя пока еще и без вооруженного противостояния. А это означает, что система наших отношений со странами, присоединившимися к этим санкциям, также должна претерпеть радикальное изменение с переходом к принципам, соответствующим состоянию войны с ними. То есть все подходы к взаимодействию с ними, прежде всего экономическому, построенные на принципах мирного времени, уже не допустимы. А это означает, что Россия должна использовать все располагаемые рычаги в экономической и информационной сферах, чтобы нанести максимальный ущерб врагу и вместе с тем минимизировать последствия его ударов для себя.

“Немедленный ответный удар России по ЕС в виде полного прекращения поставок газа и нефти приведет к резкому, буквально взрывному росту проблем в Европе, чреватых серьезными социальными потрясениями”

При этом надо учитывать, что любые экономические удары Запада по нашей стране предполагают расход определенных ресурсов и соответствующие издержки в виде потери рынков и осложнения внутренней экономической ситуации. Соответственно Запад наносит такие удары, которые минимизируют затраты для него, при максимизации нашего ущерба. В частности, в ряде областей, особенно чувствительных для экономики, ЕС отказывается от санкций или сводит их к минимуму. Аналогично поступают и США. Выявив такие области, Россия сама должна наносить по ним удары.

Еще важно отметить и временной фактор. С началом российско-западной войны все участники предпринимают интенсивные усилия по снижению зависимости от противника. Однако в ряде областей это сделать в короткие сроки невозможно технически, и если эти сферы имеют большое значение для устойчивости экономики противника, то удары по ним должны наноситься немедленно. Это особенно важно учитывать, понимая, что целью западных санкций является инициирование в нашей стране экономического и технологического хаоса с последующим революционным взрывом и распадом страны. Однако и в странах Запада, в той же Европе, ситуация далеко не радужная как в экономическом, так и в социальном отношении, сильно ухудшившаяся по итогам пандемии и действий властей по борьбе с ней. Доверие народов стран Запада к своим элитам определенно снизилось, когда с началом военных действий на Украине все пандемийные ограничения мгновенно оказались забыты и стала очевидной надуманность этой угрозы. А это означает, что и Россия, нанеся удары в тех сферах, которые Запад никак не сможет скомпенсировать в ближайшее время, может создать ситуацию экономического коллапса в определенных странах.

Теперь имеет смысл оценить введенные санкции, их возможный характер воздействия на нашу экономику, целесообразные меры по их парированию и ответные меры. Начать стоит с наиболее опасных.

Грозящая катастрофа в авиации

Прежде всего это отзыв самолетов иностранного производства, находящихся в лизинге у наших компаний, а также запрет на обслуживание самолетов иностранного производства, выкупленных российскими предприятиями, и поставки для них комплектующих. Доля таких машин достигает 90 процентов от общего числа гражданского авиапарка магистральных самолетов. Запрет на их обслуживание поставит все борта на прикол, что будет означать коллапс нашей гражданской авиации и катастрофу для страны в целом. Наши первоклассные машины – Ту-204/214, Ил-96-300 и Ил-96-400, Ту-334 выпускают единицы в год и наладить их массовое производство в приемлемые сроки невозможно. Стоящих на хранении самолетов более ранних типов – Ту-154, Ил-62, Ил-86 и других осталось мало, их восстановление потребует значительного времени. Что не всегда возможно в силу утраты компетенций и производства необходимых для этого комплектующих. Россия ответила на это национализацией авиапарка иностранного производства. Хотя и можно найти некоторое количество машин отечественного производства из числа находящихся на хранении, которые восстановить до летного состояния за счет использования недостающих комплектующих с других самолетов аналогичного типа. Свой вклад может внести и ВТА России. В ее составе имеется, судя по отрытым данным, около 120 самолетов Ил-76, часть из которых может быть переоборудована для перевозки 90–100 пассажиров, – соответствующие комплекты уже давно имеются в России. Могут найти применение в этом качестве и самолеты Ан-12, которых в российской ВТА имеется несколько десятков. Этими мерами можно будет получить дополнительно, по грубым качественным оценкам, порядка 200–250 самолетов в приемлемые сроки. Часть иностранных ЛА после исчерпания накопленных запасов запасных частей будет возможно поддерживать в летном состоянии за счет разукомплектования других аналогичных машин. Естественно, будут изыскиваться и «серые» схемы добывания недостающих запасных частей. В итоге можно поддерживать на приемлемом уровне (пусть и основательно сокращенном) рабочий авиапарк наших авиакомпаний на протяжении четырех-пяти лет. Однако надо иметь в виду, что для этого придется пойти на национализацию частных авиаперевозчиков, поскольку они скорее всего окажутся неспособными работать в этих условиях.

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Здесь надо отметить, что санкции наносят страшный удар по компаниям-лизингодателям, которые должны забрать около 520 самолетов, находящихся в России. Для этого у них нет такого количества экипажей, которые придется сниматся с рейсов, а это большие затраты, связанные как с арендой этих экипажей, так и с потерями, вызываемыми сокращением объема авиаперевозок европейских компаний в связи с сокращением количества летных экипажей. Возникают практически неразрешимые в рамках текущих санкций на взаимное закрытие неба для российских и западных самолетов проблемы с доставкой этих их в Европу. И самое главное – все эти самолеты в таком количестве в Европе и США просто не нужны. Они будут стоять в аэропортах и за это придется платить, причем очень много. Так что изъятие лизинговых машин – это серьезный удар по западной экономике.

Еще одно направление экономического давления связано с запретом на импорт в Россию ряда важнейших комплектующих для промышленности, в частности электронных компонентов и материалов. Наибольшую угрозу для России представляет запрет поставок микропроцессоров и иной микроэлектроники. Производство микропроцессоров – чрезвычайно сложная технология, предполагающая участие в этом предприятий разных стран. В условиях, когда главный конечный производитель таких микропроцессоров – тайваньская фирма TSMC объявила о прекращении поставок в Россию, нам необходимо будет предпринять экстраординарные меры для налаживания производства этой продукции у себя. И времени на это совсем немного, покуда есть возможность использовать накопленные запасы и получать эту продукцию через иные страны, пусть и втридорога. Надо учесть, что тайваньская фирма производила процессоры российской разработки «Эльбрус» и «Байкал». Эти процессоры являются ключевыми компонентами для ряда образцов техники, имеющих в том числе и оборонное значение. Тем самым блокирование поставок электронных комплектующих создаст проблемы для российского ОПК. Зависимость российского авиастроения и автомобильной промышленности от импорта также негативно скажется на их деятельности соответствующих предприятий вплоть до свертывания выпуска социально и экономически значимой продукции. Уже сейчас стоит вопрос о приостановке работы ВАЗа и КамАЗа, что уже в ближайшей перспективе приведет к массовым увольнениям работников и возникновению транспортных проблем. Аналогично ставятся в тяжелые условия и другие отрасли нашей промышленности, где используются иностранные комплектующие.

В качестве ответных санкций Россия может прекратить поставки редкоземельных материалов производителям электронных устройств, в частности микропроцессоров. Однако российская доля на этом рынке, где господствует Китай, сравнительно невелика. Поэтому такая мера может лишь сказаться на некотором увеличении стоимости конечной продукции.

Для нас же критически важно будет воссоздать уничтоженное за прошедшие 30 лет производство всей линейки электронной продукции, прежде всего микросхем и микропроцессоров. Сколько у нас на это есть времени – неизвестно, но вряд ли больше тех же четырех-пяти лет.

Уже сегодня серьезные проблемы создают санкции в финансовой сфере – отключение ряда банков от системы SWIFT и запрет на использование Россией и российскими кампаниями долларов для внешнеторговых операций. Однако эти санкции бьют и по их инициаторам – сокращается область применения доллара как мировой валюты, что снижает возможности США по экономическому влиянию на мировые процессы, одновременно осложняя реализацию программы по восстановлению технологической и производственной самодостаточности Штатов.

Еще одним санкционным актом является конфискация российских государственных активов в западных банках, а также собственности крупных российских бизнесменов и чиновников, их родственников в Европе и США. В Великобритании заранее подготовились к этому шагу. Такие действия нанесут определенный ущерб репутации этих стран как надежных гаваней для иностранного капитала. Но ради захвата контроля над Россией они готовы пойти на это. Тем более что и конфискованные активы, и собственность огромны. Цель таких действий очевидна – заставить олигархат и коррумпированное чиновничество действовать против своей страны, создавая условия для социального взрыва. А возможностей у них для этого предостаточно. И судя по развернутой кампании по дискредитации действий российских войск на Украине, сочетающихся с агрессивным требованием заключения мира с нацистским украинским режимом, смягчение риторики некоторых видных фигур политического олимпа России, это дает свои плоды – «пятая колонна» заработала очень активно. Некоторые фигуры из высших эшелонов уже открыто стали выступать за остановку специальной операции, то есть фактически призывая к капитуляции России перед режимом нацистов на Украине. В связи с этим стоит задуматься, чем руководствовались главы Центробанка России и Минфина, когда наращивали вывоз российского золота в западные банки в условиях, когда военная напряженность между Россией и Западом достигала апогея. Ведь вывезено, судя по данным открытых источников, более 600 тонн. Тут есть повод для деятельности Генеральной прокуратуры и Следственного комитета РФ.

Россия имеет возможность ввести и отчасти уже ввела ответные санкции на этом поле. В частности, было объявлено, что наша страна перестает обслуживание долга и не будет его возвращать заимодавцам. Этот ответный удар достаточно серьезен. Ведь общий внешний долг России оценивается в сумму порядка 470 миллиардов долларов, тогда как заморозке подверглась лишь часть российских активов, размещенных в западных банках. И замороженная сумма существенно меньше долга, который мы отказались обслуживать. Совершен нашим руководством и эффективный ход по национализации промышленности – после резкого падения акций наших предприятий на мировых биржах они были буквально за бесценок скуплены правительством РФ. В итоге значительная часть предприятий вернулась в руки государства. При этом значительные активы зарубежных частных лиц сохраняются в России и они также могут быть заморожены в ответ на аналогичные действия Запада.

Ответный энергетический удар

Конечно, нельзя обойти и энергетическую сферу. Здесь санкции были введены в числе первых. Расчет делался на снижение поступлений в российский бюджет валюты от продажи нефти и природного газа, что скажется на возможности закупок значимых для государства и народа и не производящихся в нашей стране материальных ценностей. «Северный поток-2» практически похоронили. ГТС Украины пока работает, но с перебоями, что вызвано военными действиями. Тем не менее хотя газ из России пока поступает в Европу, цены на него подскочили запредельно. Это не замедлило сказаться на стоимости продукции в ЕС. Надо отметить, что введение санкций в финансовой и технологической сферах вообще делает бессмысленными поставки наших энергоносителей в страны Европы, поскольку санкции в финансовой сфере не позволяют европейцам расплачиваться за поставленные объемы. И если они даже будут проведены в качестве исключения, они также для нас бесполезны, поскольку не могут быть использованы для закупок необходимой санкционной продукции. Сегодня и в ближайшей перспективе российским энергоносителям Европа не сможет найти замену. Во-первых, поскольку добываемые объемы уже распределены между потребителями, а во-вторых, в связи с отсутствием достаточных для перехода на иные источники энергоносителей транспортных мощностей. И последнее, самое главное. Поскольку нарастить до требуемых пропускных возможностей имеющуюся транспортную инфраструктуру в короткие сроки невозможно, в ближайшие годы Европа будет по-прежнему сильно зависеть от российских газа и нефти. Причем это важно не только для их использования как энергоносителей, но и как важнейшего сырья для европейской химической промышленности, которая с прекращением российских поставок в значительной мере должна будет остановиться. Уже сейчас при сохранении прежних объемов поставок из России резко обострилась ситуация в ЕС с бензином, цены на который взлетели на небывалый уровень, что повлекло рост цен на многие виды социально и технологически значимой продукции.

В этой связи немедленный ответный удар России по ЕС в виде полного прекращения поставок газа и нефти приведет к резкому, буквально взрывному росту проблем в Европе, чреватых серьезными социальными потрясениями в самой ближайшей перспективе, способными привести к падению нынешних правящих элит.

Ситуация в этом отношении для руководства Евросоюза усугубляется и назревающим зерновым кризисом. Российским производителям зерна, учитывая финансовые санкции, становится малоинтересно поставлять зерно в страны ЕС и Великобританию. А ведь Россия занимает ведущее место среди производителей этого продукта в мире. К тому же становится очевидным, что и второй по значимости производитель зерновых – Украина также в силу понятных причин на сможет поставлять пшеницу и другие зерновые на экспорт. Как следствие возникнет сильнейший продовольственный кризис, который сильно ударит по социальной стабильности во враждебных России странах. Все это хорошо понимают на Западе, не зря Блинкен заговорил о газе как российском страшном оружии. Западные страны лукаво не включают в санкции наши энергоносители и даже в определенной мере смягчают финансовые санкции, касающиеся этой сферы. Это свидетельствует о том, что там хотят выиграть время для снижения своей зависимости от нас до момента, когда наши ответные действия станут малоэффективными. При этом пока Москва не спешит с принятием ответных жестких мер в области поставок энергоносителей. Может, уже пора? Вполне возможно, что продолжающиеся поставки на Запад наших энергоносителей, что выглядит весьма странно на фоне беспрецедентного санкционного давления, являются следствием деятельности упомянутой выше «пятой колонны» в нашем истеблишменте.

Надо отметить, что вводимые санкции затрагивают более широкий спектр областей российской экономики, чем те, которые были рассмотрены в настоящей статье.

Однако даже из проведенного обзора следует очевидный вывод, что в рамках существующего экономического и социального порядка преодолеть возникшие сложнейшие проблемы России будет невозможно. Необходим переход на качественно иную экономическую и социальную систему, отличительными чертами которой, судя по выступлениям нашего президента в 2021 году, будут господствующее положение государства в экономике и плановый принцип хозяйствования. А это неизбежно приведет к изменению ролей крупнейших социальных слоев в нашем обществе.

Константин Сивков, заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 9 (922) за 15 марта 2022 года