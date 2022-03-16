Школа НАТО

Не стоит недооценивать украинских солдат – их готовили серьезно и долго

Националистический режим в Киеве долго говорил о создании самой мощной армии в Восточной Европе. Главный аргумент – всемерная поддержка ВСУ Украины американскими деньгами, вооружением и военной техникой, натовскими инструкторами. Как это все работает?

С 2014 года американцы по всей Украине создавали сеть военно-тренировочных баз, которая постоянно расширялась. Все строительные и финансовые вопросы находились под непосредственным контролем США. Даже стройку объектов украинцам не доверяли – только своим строительным армейским частям.

В системе натовской подготовки военных кадров для ВСУ важнейшей была и остается работа натовских инструкторов в специально подготовленных военных центрах, где проходили обучение военнослужащие одной из главных военных структур ВСУ. Это силы специального назначения (ССН), созданные в 2016 году для ведения диверсионной войны и карательных операций в Донбассе. По утверждению начальника Генерального штаба ВСУ, ССН созданы по типу натовского спецподразделения SOF (Special Operations Forces).

Одним из самых известных военных полигонов стал Яворовский – территория военного городка Центрального международного центра миротворчества и безопасности Академии сухопутных войск им. П. Сагайдачного. Расположенный во Львовской области, он с 2015 года оказался для американцев идеальным глубоким военным тылом на Украине для геополитического противостояния с Россией и республиками Донбасса. Он стал основной площадкой для тренировки украинских военных натовскими инструкторами. Здесь располагались 200 американских, 250 канадских военспецов, личный состав которых периодически сменялся. Именно на Яворовском полигоне военнослужащие ВСУ готовились по американской программе JMTG-U (Объединенная многонациональная тренировочная группа). Согласно ей натовские военные инструкторы учат ведению тактического боя, индивидуальной подготовке, работе штабов и тактической медицине. Одновременно здесь же канадскими инструкторами обучался младший офицерский состав ВСУ. С 2015 года прошли обучение примерно шесть тысяч украинских военнослужащих.

В 2017 году в поселке Старый Киевской области американцами был развернут еще один международный центр профессиональной подготовки, в который они вложили около 20 миллионов долларов. Обучение в нем проходили правоохранители, спецназ и миротворцы.

По программе учебно-тренировочной миссии операции ORBITAL британские инструкторы проводили там подготовку украинских морских пехотинцев. Со слов командира группы британских инструкторов капитана Кортни Риза известно, что морпехи обучались по четырем направлениям: курс подготовки младшего сержантского состава, курс разведки, контрснайперской борьбы и ведения боевых действий в ночное время. «Курсы постоянно пересматриваются и улучшаются. Мы опираемся на отзывы украинских военных, которые уже прошли их», – отметил британский капитан.

Фото: ukrinform.ru

Минобороны Украины стало активно внедрять в учебных центрах систему подготовки собственных инструкторов. На сегодня существует уже семь таких центров, в которых представляют свою помощь военспецы из США, Великобритании, Канады, Дании, Польши, Литвы.

Только в 2018 году ВСУ под руководством инструкторов НАТО в рамках учебно-тренировочных миссий ORBITAL, JMTG-U, UNIFIER был подготовлены более 300 украинских инструкторов и около 3500 военнослужащих ВСУ.

Руководители Минобороны Украины заявляли, что благодаря привлечению профессиональных специалистов из США, Польши, Литвы, Эстонии, Латвии квалифицированную подготовку прошли украинские инструкторы, которые сейчас уже сами принимают активное участие в отборе, комплектации и подготовке военнослужащих ВСУ.

Так же по натовским стандартам и программам работали ведущие военные учебные заведения Украины. Одним из главных учебных центров стал Харьков. По этой линии в рамках программы профессиональной подготовки Украина – НАТО были задействованы Харьковский национальный университет воздушных сил им. И. Кожедуба и Национальная академия Национальной гвардии Украины.

При этом натовские военспецы очень плотно опекали подобные учебные заведения. Их регулярно посещали натовские делегации. Они не только занимались образовательными программами, которые реализуются в вузах, но и постоянно проверяли текущее состояние вуза на предмет соответствия стандартам альянса. По натовским программам некоторые украинские военнослужащие проходят обучение в Великобритании, Канаде, Венгрии. И речь идет о подготовке не только научно-педагогического состава, но и курсантов ряда ведущих военных вузов.

Все натовские образовательные программы выполняли главную задачу – продвижение положительного образа военного блока в украинское общество, особенно на пророссийском юго-востоке. Не меньшую роль в этом направлении играли совместные военные учения, проводившиеся регулярно на территории как Украины, так и государств НАТО.

В ходе вооруженного конфликта руководства Украины с Народными республиками Донбасса общая численность иностранного военного присутствия составляла от 5 до 10 тысяч человек. Натовцы не только изучали эту войну, но и осуществляли непосредственную подготовку практически всех военных подразделений ВСУ.

На позициях украинских вооруженных формирований в Донбассе побывали военный атташе Швейцарии полковник Урса Сульсер, генерал-полковник армии США, командовавший американской коалицией в Ираке и в Афганистане и позже возглавлявший ЦРУ, Дэвид Петрэус, большая группа британских военных во главе с начальником Главного штаба Сухопутных войск вооруженных сил Великобритании генералом сэром Марком Карлтоном-Смитом, делегация военного ведомства Канады во главе с замминистра Питером Хаммершмидтом. Их интересовала не только текущая оперативная обстановка, но также информация по тактике действий подразделений народной милиции республик Донецка и Луганска и мерах противодействия, применяемых подразделениями ВСУ.

От редакции. Утром 13 марта высокоточным оружием нанесен удар по учебным центрам ВСУ в Старичах и на полигоне Яворовский, сообщил официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков. В результате уничтожено до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений.

Игорь Семенченко, генерал-майор

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 9 (922) за 15 марта 2022 года