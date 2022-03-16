Между ценой и качеством

Потери беспилотников китайского производства в странах Ближнего Востока и Северной Африки

Качество беспилотных летательных аппаратов (БЛА) китайского производства, поставляемых в ближневосточный регион, неоднократно обсуждалось специалистами. Некоторые из них утверждают, что китайские беспилотники оказались экономически эффективной альтернативой американским дронам, другие указывают на высокие показатели аварийности и ненадежности этих аппаратов по сравнению с израильскими, американскими и турецкими аналогами. Несмотря на проблемы, китайские БЛА по-прежнему пользуются популярностью на рынках вооружений стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Очевидная низкая стоимость китайских БЛА делает их идеальным выбором для стран с ограниченным бюджетом. И наоборот, цена некоторых китайских БЛА фактически приближается, а в некоторых случаях даже превышает стоимость западных аналогов. Например, затраты на приобретение одного БЛА Wing Loong II ближневосточными заказчиками составляют около 15 миллионов долларов США для международного клиента, что в три раза превышает цену турецкого дрона Bayraktar TB2.

Таким странам, как Иордания, в конечном итоге пришлось на горьком опыте из-за плохой надежности выставить на продажу весь свой парк БЛА CH-4B менее чем через два года после закупки дронов у Китая. Тот же тип показал себя немного лучше в Ираке: 8 из его 20 CH-4B разбились всего за несколько лет, в то время как 12 оставшихся в настоящее время простаивают в ангаре из-за нехватки запчастей. Алжир потерял 3 CH-4B в результате крушений в течение нескольких месяцев, а Нигерия, Марокко и Туркменистан вообще закупили турецкие БЛА после эксплуатации китайских дронов.

Трудно дать точный обзор потерь китайских БЛА, поскольку такие страны, как Туркменистан, вряд ли когда-либо объявят о потерях своих (китайских) дронов. Такая же ситуация и с Саудовской Аравией. Поэтому многие потери остаются незамеченными. Вместе с тем существуют несколько научно-исследовательских и разведывательных организаций, специально отслеживающих падающие на землю (сбитые) летательные аппараты, в том числе ракеты и БЛА. Они ведут статистику поражения воздушных целей. Например, Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI, Швеция).

Данный институт на регулярной основе составляет список потерь БЛА китайского производства, закупленных зарубежными странами. В него включены визуально подтвержденные образцы, идентифицированные научными сотрудниками SIPRI. Однако фактическое количество потерянных БЛА значительно превышает данный перечень: эксперты института, проанализировав программу продажи китайских беспилотников странам Ближнего Востока и Северной Африки, пришли к выводу, что Саудовская Аравия уже приобрела 70 китайских многоцелевых БЛА, Египет – 60, ОАЭ – 40, Пакистан – 25, Ирак – 12.

Сотрудники SIPRI считают, что закупка китайских беспилотников заказчиками из стран Ближнего Востока стала возможной в связи с двумя схожими по времени факторами: стремлением стран региона модернизировать свои вооруженные силы и возросшей готовностью Китая продавать разработанные им оборонные технологии, в первую очередь БЛА. Аналитики института отмечают, что китайские дронов обычно уступают аналогам из США, России и Израиля, поскольку они менее продвинутые, летают с меньшей скоростью и на меньших высотах. Основными их преимуществами является более низкая цена, а также большая продолжительность полета.

В заключение стоит отметить, что в докладе Королевского института объединенных служб RUSI «Вооруженные беспилотники на Ближнем Востоке» сделан следующий вывод: национальный престиж и статус являются главной причиной, по которой страны региона приобретают вооружения в Китае. Несмотря на то, что технологии США в этой сфере остаются лучшими, крайне избирательная политика Вашингтона по поставке вооружений позволила КНР заполнить пробел на рынке. Авторы доклада сообщают, что ОАЭ приобрели китайские беспилотники из соображений престижа, а затем убедили США предоставить им более совершенные технологии. В настоящее время ОАЭ продолжают использовать парк беспилотников Wing Loong 1 китайского производства, которые применяются против целей в Йемене и Ливии.

Вместе с тем китайские компании продолжают участвовать в выставках вооружений, демонстрируя свои новые разработки БЛА. Например, на авиасалоне Dubai Airshow 2021 и на 5-й выставке беспилотных систем UMEX-2022 в ОАЭ среди выставленных на авиасалоне дронов, разработанных независимо китайскими предприятиями, особое внимание посетителей и покупателей привлек беспилотный вертолет CR500, который на треть короче полноразмерных беспилотных вертолетов, так как у него отсутствует рулевой винт. Особая конструкция обеспечивает большую маневренность в полете и гибкость в управлении в условиях сверхвысоких температур, а также облегчает его хранение и транспортировку.

Дмитрий Жаров

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 9 (922) за 15 марта 2022 года