Непотопляемый авианосец России

Спецоперация на Украине не остановила развитие военной инфраструктуры Крыма

Военная спецоперация России на Украине показала, насколько нам важно иметь сильные армию и флот, оснащенные по последнему слову техники. Причем не только на больших флотах и стратегических направлениях возможных боевых действий, но и в Крыму.

Руководство РФ и ее военное ведомство делают все необходимое для надежной защиты и неприкосновенности южных рубежей России, в том числе Крыма. Это и наращивание военного потенциала Южного военного округа и Черноморского флота, в том числе соединений и частей, дислоцированных в Крыму, а также напряженная боевая подготовка. Результат такой работы показал стремительный выход крымской группировки наших войск в ходе спецоперации, в считаные дни занявшей практически всю территорию Малороссии. Но поговорим об укреплении военной инфраструктуры полуострова.

«Циклон» – носитель «Калибра»

Продолжается плановое поступление новых кораблей и судов на Черноморский флот. 18 февраля в Севастополь прибыло новейшее судно комплексного снабжения «Всеволод Бобров» под командованием капитана 2-го ранга запаса Олега Германа. Экипаж совершил межфлотский переход из Санкт-Петербурга сокращенным составом. Сейчас задача – нарастить экипаж, чтобы в последующем решать задачи по предназначению, прежде всего в Черном и Средиземном морях. Судно встало у родного причала. Для отряда судов обеспечения вспомогательного флота – это знаковое и радостное событие.

«Всеволод Бобров» – второе судно тылового обеспечения проекта 23120, построенное на Северной верфи. Головное – «Эльбрус» – было принято в состав отряда судов обеспечения службы вспомогательного флота объединенного стратегического командования Северного флота в 2018 году. «Всеволод Бобров» – судно с большими возможностями. Оно предназначено для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи кораблям, терпящим бедствие. Оно уже успело поработать в Черном море до захода в родную базу. В частности, экипаж отработал доставку грузов с помощью вертолета.

“В Крыму впервые, причем в приоритетном порядке, появились новейшие комплексы ПВО С-400 «Триумф». Несколько дивизионов в крупных городах Крыма – Феодосии, Евпатории, Севастополе, Джанкое”

«Наш отряд после присоединения Севастополя и Крыма к России постоянно и планомерно прирастает новыми судами, – говорит начальник отряда судов обеспечения ЧФ капитан 2-го ранга запаса Юрий Трофимов. – Уже в 2014 году мы получили целую серию рейдовых буксиров и малый морской танкер ВТН-73, два новейших плавкрана, современный морской буксир «Сергей Балк». Поступление новых современных судов продолжается».

Это происходит в том числе за счет возрожденных после вхождения Крыма в состав России судостроительных заводов «Залив» имени Б. Е. Бутомы в Керчи и «Море» в Феодосии, что очень важно для крымчан и черноморцев.

10 мая 2016 года на заводе «Море» был заложен первый малый ракетный корабль проекта 22800 «Шторм», 17 марта 2017 года – второй малый ракетный корабль проекта 22800 «Охотск», 19 декабря 2017 года заложили третий МРК проекта 22800 «Вихрь» для российского ЧФ.

От завода «Залив» ЧФ получает новые патрульные корабли. В частности, вошел в строй ПК «Павел Державин». 29 января 2019 года спущен на воду ПК «Сергей Котов». В конце февраля он вышел в море для прохождения заводских ходовых испытаний из акватории военной гавани Новороссийской военно-морской базы.

24 июля 2020 года спущен на воду МРК «Циклон». Речь о современных кораблях, носителях ракетного комплекса «Калибр», который показал свою эффективность и против боевиков ИГИЛ в Сирии, и в ходе спецоперации России для помощи Донбассу. Черноморцы высокоточным огнем сегодня уничтожают военную инфраструктуру и объекты ПВО Украины.

Впервые на полуострове

В Крыму за все время его существования впервые, причем в приоритетном порядке, появились новейшие комплексы ПВО С-400 «Триумф». Несколько дивизионов в крупных городах Крыма – Феодосии, Евпатории, Севастополе, Джанкое. Мне посчастливилось присутствовать при заступлении их на боевое дежурство. В ноябре 2018 года в Джанкое – на севере Крыма на боевое дежурство заступил четвертый дивизион системы ПВО С-400 «Триумф». Джанкой находится примерно в 30 километрах от границы с Украиной. Россия времени не теряла и планомерно, поэтапно усиливала Крым, который справедливо называют непотопляемым авианосцем.

Эти совершенные системы ПВО взяли под контроль все воздушное пространство не только полуострова, но и прилегающей к нему акватории. Дивизионы входят в состав зенитно-ракетных бригад Крымской дивизии ПВО и несут боевое дежурство. Как и авиадивизия, входящая в состав 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Современные самолеты ее Бельбекского авиаполка не раз пресекали недружественные акции кораблей и летательных аппаратов стран НАТО.

После вхождения Крыма в состав России в Севастополе в сжатые сроки и в приоритетном порядке была сформирована отдельная береговая ракетная бригада ЧФ, оснащенная подвижными ракетными комплексами «Бал» и «Бастион». Дальность стрельбы ракет БРК «Бастион» позволяет обнаруживать, отслеживать, сопровождать и уничтожать надводные цели в значительной части акватории Черного моря, начиная от захода боевых кораблей НАТО с Босфора. Дальность стрельбы маневренного комплекса «Бал» меньше, но сегодня уже можно сказать, что наша военная промышленность сумела модернизировать эти ракеты и их дальность стрельбы приближается к дальности пусков ракет «Бастиона».

Важно отметить и то, что наличие спецбоеприпаса «Бастиона» позволяет одной ракетой уничтожить любой корабль противника вплоть до авианосца.

Береговая ракетная бригада ЧФ, которой сегодня командует подполковник Алексей Щербак, все эти годы не стояла на месте, а развивалась, прирастала новыми дивизионами (речь прежде всего о БРК «Бастион»). Сегодня это грозная сила с развитой инфраструктурой, готовая защищать не только Крым, но и другие регионы.

Она тесно взаимодействует с аналогичной отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригадой ЧФ, где командиром полковник Сергей Яблоков. Бригада оснащена не только подвижными ракетными комплексами «Бал» и «Бастион», но и единственной в ВС России уникальной по многим параметрам артиллерийской системой «Берег».

Совсем недавно расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» ЧФ провели учение по обороне территории Крымского полуострова и Кавказского побережья при возникновении угрозы нанесения ракетных ударов корабельными группировками условного противника из акватории Черного моря. Военнослужащие дивизионов БРК в Крыму и Краснодарском крае отработали задачи нанесения ракетного удара по морским целям.

В ходе учения расчеты ракетных комплексов совершили марши в назначенные позиционные районы, выполнили развертывание пусковых установок, осуществили обнаружение надводных целей, их идентификацию и сопровождение.

Действия противника имитировали корабли ЧФ. Поражение морских целей осуществлялось условными (электронными) пусками ракет. В учении приняли участие более 500 военнослужащих и порядка 50 единиц военной и специальной техники. В числе отличившихся командир БРК «Бал» майор Дмитрий Высотской, начальник штаба БРК «Бастион» майор Алексей Архипов, командир стартовой батареи БРК «Бастион» старший лейтенант Николай Кузнецов, другие военнослужащие.

Еще в ноябре прошлого года Минобороны РФ заявило, что к началу декабря будет завершено формирование нового полка ВДВ в Крыму. Этот полк вошел в состав Новороссийской десантно-штурмовой горной дивизии. Никогда ранее, даже в советские времена в Крыму не было подразделений ВДВ. Ныне появился сначала отдельный батальон, а с декабря прошлого года – целый полк.

Плюс боевая учеба

В состав ЧФ входит и отдельная бригада подводных лодок, которой командует капитан 1-го ранга Владимир Нагорнов. Шесть современных подводных лодок проекта 636.3 обладают как торпедным, так и ракетным оружием. Они уже на практике доказали большие возможности ракет «Калибр-ПЛ», делая высокоточные пуски из подводного положения. По своим тактико-техническим данным подводные лодки проекта 636.3 превосходят свои зарубежные аналоги. Недавно ПЛ «Ростов-на-Дону» вернулась в Черное море после выполнения задач в составе оперативного соединения ВМФ в дальней оперативной зоне и текущего ремонта на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге.

На ЧФ активно обновляются также корабельные и береговые соединения, растет процент новой техники и вооружения. Это относится к отдельной гвардейской ордена Жукова бригаде морской пехоты, отдельной бригаде береговой обороны, отдельных инженерного и артиллерийского полков, полка РХБЗ и других воинских частей.

Как известно, министр обороны РФ проинспектировал военно-морские учения в Средиземном море. В Тартуском пункте материально-технического обеспечения Шойгу заслушал доклад главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова о выполненных совместно с ВКС боевых упражнениях и стрельбах. В учениях в Средиземном море задействованы более 15 боевых кораблей Черноморского, Тихоокеанского и Северного флотов, ракетные крейсеры, большие противолодочные корабли, а также более 30 летательных аппаратов.

Наряду с участием сил ЧФ в проведении специальной военной операции России для помощи Донбассу в воинских частях на местах продолжается планомерная боевая учеба, осваиваются новые образцы ВВТ. В главную базу ЧФ – Севастополь, например, прибыли сборные команды для подготовки к участию во всеармейском этапе конкурса по водолазному многоборью «Глубина», проводимого в рамках армейских международных игр «АрМИ-2022». По словам главы Республики Крым Сергея Аксенова, силовые структуры эффективно выполняют поставленные задачи.

Наши военные устранили преграду для движения воды на Северо-Крымском канале. Кроме того, военные оценили состояние гидротехнических сооружений от Каланчака и далее в глубь территории Украины. Но еще необходимы технические решения для восстановления заслонок, подорванных националистами. Без этого невозможно подать воду в Крым без ущерба для жителей Херсонской области и военных предприятий ОПК.

Владимир Пасякин, капитан 1-го ранга

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 9 (922) за 15 марта 2022 года