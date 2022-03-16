Тайный вояж «Вирджинии»

Субмарины США за период холодной войны более двух тысяч раз выслеживали советские подлодки

12 февраля 2022 года в Главном управлении международного военного сотрудничества Минобороны России в связи с нарушением подводной лодкой ВМС США государственной границы РФ представителю аппарата военного атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве была вручена нота. Что делала американская АПЛ в наших водах и что мы можем противопоставить подобным действиям?

Не первая нота протеста

12 февраля 2022 года в 10.40 (мск) в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота в территориальных водах РФ в районе острова Уруп Курильской гряды была обнаружена подводная лодка ВМС США типа «Вирджиния».

В режиме звукоподводной связи экипажу иностранной подводной лодки на русском и английском языках было передано сообщение: «Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!».

“Пока Россия имеет вторые в мире подводные силы или, как любят говорить на брифингах представители ВМС США, «медведь все еще плавает», значит, за ним необходимо наблюдать”

Экипажем американской АПЛ требование российской стороны было проигнорировано. В соответствии с руководящими документами по защите государственной границы РФ в подводной среде экипажем фрегата ТОФ «Маршал Шапошников» были применены соответствующие средства. Американская лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды РФ.

Американцам заявили, что действия АПЛ США расцениваются как грубое нарушение норм международного права. Провокация создала угрозу нашей национальной безопасности. Минобороны России настаивает на необходимости принятия мер со стороны США для исключения подобных ситуаций в будущем. И оставляет за собой право предпринимать в своих территориальных водах все возможные меры для обеспечения безопасности РФ. Но это не первый случай проникновения военных кораблей США в наши воды.

Почти полувековой период холодной войны (1946–1992 годы) не научил ничему американцев. И новый раунд ее после тридцатилетней «разрядки», похоже, начинается сегодня. Сигналом к этому является обнаружение в российских территориальных водах у Курильской гряды 12 февраля 2022 года еще одной АПЛ «Миссури» (Missouri), которая вела скрытное наблюдение за учениями Тихоокеанского флота.

Тайны подводной войны

Период холодной войны хранит множество тайн, которые и сегодня остаются таковыми. Например, американские подлодки за этот период совершили под прикрытием завесы секретности более двух тысяч разведывательных операций только по выслеживанию советских субмарин. Многие закончились трагически.

Для советских моряков американские подводники были не врагами, а злыми вездесущими паразитами, заполнившими все поры океана. Им предписывалось рисковать, и некоторые ПЛ проникали даже в советские базы, а также в районы учений советского ВМФ. При этом оставались в силе основные указания: избегать своего обнаружения и держать советский ВМФ в абсолютном неведении. Со стороны русских такое наблюдение велось тоже, но несколько мягче, потому что задачи не ставились столь жестко.

От слежения за русскими подводными лодками, учениями ВМФ РФ американцы не отказываются и сегодня. По их мнению, пока Россия имеет вторые в мире подводные силы или, как любят говорить на брифингах представители ВМС США, «медведь все еще плавает», значит, за ним необходимо наблюдать. Вполне возможно, что именно это явилось причиной трагедии АПЛ «Курск» в августе 2000 года. Ведь до сих пор вопросы по этому поводу остаются. Но тогда эту трагедию удалось, что называется, замять, поскольку у нас были дружеские отношения с США.

А сегодня? Была полная возможность повторения подобной трагедии, когда 12 февраля 2022 года у острова Уруп Курильской гряды в районе учений Тихоокеанского флота в территориальных водах России противолодочным самолетом Ил-38 и субмариной ТОФ (по всей вероятности типа «Лада» – наша очень малошумная подлодка) была обнаружена АПЛ США. Контакт с ней самолет и субмарина передали КПУГ (корабельно-поисковая ударная группа), которая стала действовать по установленным правилам. Как она действовала конкретно, в открытой печати не сообщалось. Но результат налицо – иностранная АПЛ покинула наши территориальные воды. США признали факт наличия в данном районе своей подлодки, хотя и отрицают факт нарушения границ России. Подобный случай для времен холодной войны являлся рядовым, но тогда существовали какие-то правила и договоренности, сегодня о них забыли.

Тогда же все знали, что в случае обнаружения иностранной подлодки в наших территориальных водах ей давался сигнал на всплытие (международный) – взрыв трех гранат. Но эти сигналы лодки-шпионы, как правило, тоже не выполняли и стремительно уходили из наших территориальных вод. В связи с чем главнокомандующий ВМФ СССР вынужден был даже издать приказ – если обнаруженная иностранная подлодка в территориальных водах не всплыла по приказанию, то по ней разрешалось применять оружие на поражение, пока она не покинула территориальные воды СССР. Тогда этот приказ остудил многие горячие головы и нарушения резко сократились. Наверное, пришло время вспомнить старые правила.

Ясно одно: этот случай означает одно из двух – слежение за деятельностью ВМФ РФ продолжается или подлодка США специально подставилась в целях провокации на активные поисковые действия со стороны ВМФ, чтобы вскрыть нашу систему противолодочной обороны в этом районе.

Ангельское терпение

Всегда присутствовал и присутствует огромный риск, что какой-то несчастный случай с подлодкой может дестабилизировать обстановку и разжечь настоящий военный конфликт. Время от времени публично высказывалось мнение, что такое может произойти всякий раз, когда подлодку засекают в наших территориальных водах, и что за любым подводным столкновением обязательно последует акт возмездия. К счастью, в случае трагедии АПЛ «Курск» в 2000 году этого удалось избежать. Но времена меняются.

Угрозу морского противостояния понимали давно. Если обратиться к Карибскому кризису 1962 года, то тогда общественность США так и не узнала, насколько ее правительство было напугано тем, что Союз готов усилить военно-морскую конфронтацию и даже пойти на крайние меры.

За несколько месяцев до Карибского кризиса перебежчик из СССР предоставил материалы, которые стали именоваться «Эвкалиптовые документы» – детали советского плана использования тактического ядерного вооружения против американских судов и подводных лодок в случае развязывания войны на море. Советников президента Джона Кеннеди преследовала мысль, что Советский Союз мог уже предпринять первоначальные меры по этому плану. Действительно, Кеннеди опасался, что любая морская битва может усугубить кризис с применением или без применения ядерного оружия. Когда он установил военно-морскую блокаду Кубы, была замечена советская подлодка рядом с двумя советскими транспортными судами. Узнав об этом, Кеннеди спросил своих помощников: «Есть ли хоть какая-нибудь возможность избежать нашей стычки с русской подлодкой? Хоть что-нибудь, только не это».

Этот пример показывает особую роль подводных сил в мировой политике. Но нынешнее руководство США, видимо, отчасти утратило логическое мышление своих предшественников. Мы сегодня готовы идти на различные компромиссы и даже, что называется, утереться, лишь бы не обострять ситуацию. Именно поэтому случай с АПЛ типа «Вирджиния» выглядит более чем странно. Такое нахальное поведение подводников США может привести к трагическим последствиям. И нет никакой гарантии, что трагедия с АПЛ «Курск» может не повториться.

Вадим Кулинченко, капитан 1-го ранга в отставке

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 9 (922) за 15 марта 2022 года