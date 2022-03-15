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ТАСС

В NASA заявили, что ситуация вокруг Украины не сказалась на работе МКС

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МКС
МКС.
Источник изображения: © NASA

Руководитель американской программы МКС Джоэл Монтальбано сообщил, что планы по взаимодействию с Россией остаются в силе

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Ситуация вокруг Украины не сказалась на работе МКС, планы по взаимодействию с Россией остаются в силе. Об этом заявил в понедельник на онлайн пресс-конференции руководитель американской программы МКС Джоэл Монтальбано.

"Наша работа на МКС продолжается уже 20 лет и за последние три недели ничего не изменилось, - сказал он. - Центр управления работает успешно и без проблем. Мы не видим какого-то влияния происходящих вокруг нас событий и можем выполнять нашу работу".

Монтальбано добавил, что планы по отправке "Союза" к МКС 18 марта и возвращение американского астронавта Марка Ванде Хая на "Союзе" на Землю 30 марта остаются в силе.

Монтальбано заявил, что NASA продолжает контакты с Роскосмосом по текущей работе МКС.

"В эту пятницу предстоит запуск "Союза", на Байконуре все идет хорошо, мы взаимодействуем с нашими российскими коллегами по этой операции", - сказал он.

Монтальбано добавил, что NASA также поддерживает контакты с Роскосмосом по возвращению американских космонавтов с МКС.

NASA не получала от России сигналов о планах внести изменения в работу МКС и исходит из того, что эта работа продолжается согласно имеющимся планам, заявил Монтальбано.

"Между российским и американским сегментами существует взаимозависимость, именно поэтому мы и можем работать. Со стороны наших российских партнеров не было сигналов, что они хотят работать по-другому. Так что мы планируем продолжать нашу деятельность в соответствии с имеющимися на сегодня планами", - сказал он.

По словам Монтальбано, независимая работа российского и американского сегментов на МКС невозможна, они нужны друг другу для поддержания работы станции.

"Мы нужны друг другу, чтобы работать на МКС", - добавил Монтальбано.

NASA продолжает подготовку к реализации соглашения о перекрестных полетах с Россией к МКС, сообщил Монтальбано.

"На этот момент мы пока планируем обмены командами. В нашем расписании стоит тренировка космонавтов в Хьюстоне, а также поездка нашей команды в Звездный городок для подготовки к работе на "Союзе". Что касается Белого дома, они знают, что мы продолжаем данные операции. Нам задают иногда какие-то вопросы, мы на них отвечаем, но на сегодняшний день мы продолжаем работать в соответствии с этими соглашениями", - сказал он.

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